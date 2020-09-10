Türk-Azerbaycan girişimi Ermenistan, Artsakh ve Diaspora için büyük bir cephe açıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk-Azerbaycan girişimi Ermenistan, Artsakh ve Diaspora için büyük bir cephe açıyor

“Henaket” analitik merkezi başkanı Tigran Abrahamyan yazıyor.

“Türkiye ve Azerbaycan, resmi açıklamalara göre amacı güvenlik tehdidi olan ortak bir medya platformu yaratıyor.

Türkiye ve Azerbaycan’ın son dönemde dış politika, güvenlik ve ekonomi alanlarında ortak gündemlerini belirlediklerini de hesaba katarsak, bu ortak bir Türkiye-Azerbaycan politikası mantığına uyan bir başka uyumdur.

İster propaganda savaşı ister saldırgan bilgi operasyonları bağlamında olsun, karma savaş hükümlerinde bilgi politikasının önemli bir rol oynadığı açıktır, gerekli değildir.

Bu medya platformunun işlevi, hibrit savaşın mevcut koşulları hakkında bilgi sağlamak ve sınır gerilimleri veya çatışmalar koşullarında, Türkiye’nin aktif katılımı, ortak bilgi kaynaklarının seferber edilmesi ile düşmanlıkların bilgi bileşenini sağlayacağı açıktır.

Bu Türk-Azeri girişimi Ermenistan, Artsakh ve Diaspora için büyük bir cephe açıyor. Kuşkusuz bu olaydan önce de vardı ve bugün, Ermeni gerçekliğindeki mevcut bilgi potansiyelini olabildiğince pekiştirme, genel gündeme hizmet etme sorunu var. “

Ermenistan Kamu Radyosu