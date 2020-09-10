Süryanilerin göçünü anlatan AN Belgeseli Adalar´da

Şırnak’da 18 yıl evvel çekilmiş bir fotoğraftan yola çıkan belgesel AN, Süryanilerin göçünü ve vatansız olmanın ne demek olduğunu anlatıyor.



AN, 11 Eylül Cuma günü Burgazada’da Cennet Bahçesi mekanında saat 19’da seyirci ile buluşacak. Belgesel, 12 Eylülde Büyükada’da Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi’nde,13 Eylül’de de Heybeliada’da Ruhban Okulu’nda gösterilecek.

Gösterime katılmak için pandemi kuralları gereği kayıt yapmak zorunlu tutuluyor.Kayıtları aşağıdaki linklerden yapmak mümkün. Gösterimler ücretsiz olacak.

Film, 20 yüzyılın başında Türkiye’nin çeşitli siyasal olaylarla kaybettiği azınlıklardan biri olan Süryanilerin göçünü beyaz perdeye yansıtıyor. Film evrensel bir perspektiften de göçün insani ve ahlaki dramını yaşayanların gözlerinden seyirciye aktarıyor.

Proje, Özcan Geçer ve Hakan Aytekin ortak yapımcılığıyla gerçekleşti.Senaryo ve yönetmenliğini Süryani kültütü üzerine farklı disiplinlerde çalışmaları olan Maltepe Üniversitesi Radyo ,TV ve Sinema Bölüm Başkanı,yönetmen Hakan Aytekin’in ,yapım yönetmenliğini ve araştırmasını Özcan Geçer‘in üstlendiği bir çalışma oldu.

https://www.salom.com.tr/koseyazisi-115810-suryanilerin_gocunu_anlatan_an_belgeseli_burgazadada_.html