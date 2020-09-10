Suriye’de “Ayasofya’nın kopyası” için temel atma töreni yapıldı

Suriye’deki rejim yanlısı Yunan Ortodoks milisler ülkenin batısında yer alan Hama şehrinde İstanbul’daki Ayasofya’nın birebir kopyasını inşa ederek kilise olarak hizmet verecek bir ibadethanenin temellerini attı.

Söz konusu yapının Ortodoks kilisesi olarak hizmet vereceği ve bir sene içerisinde tamamlanması beklenen kilisenin Rusya’nın yardımlarıyla yapılacağı açıklandı.

Ayasofya’nın benzerinin inşa edileceği bölgede basın açıklaması yapan Beşar Esed yanlısı askerler konuyla ilgili bilgi verdi.

Suriye’deki Rus kuvvetlerinden sorumlu Korgeneral Alexander Chaiko kilisenin temel atma töreninde yaptığı konuşmasında “Bu yapı geçmiş, gelecek ve şimdinin dünyasına ait kültürler arasında bir köprü vazifesi görecek” ifadelerini kullandı.

Suriye rejimine bağlı Ulusal Savunma Komitesi kumandanı Nabil Abdullah, söz konusu projenin özel bir girişim olduğunu, bu sebeple kişisel ve vakıf fonlarıyla finanse edileceğini ve küçük çapta bir kilise inşa edileceğini söyledi. Nabil, “Bu kilise Suriyeli Hristiyanların olacak. Buradaki Hristiyanlar 1920’li yıllarda Türklere karşı direndiler. Kimse büyük bir kilise beklemesin.” diye konuştu.

Törende hazır bulunan Hama Başpiskoposu Nicola Baalbaki ise, Ayasofya’nın küçük bir replikası şeklinde tasarlanan yapıyı kutsayarak dua etti, inşaatın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu. Kilisenin yapılacağı Hama’nın Suqaylabiyah bölgesinde 17 binden fazla Ortodoks vatandaşın yaşadığı belirtildi.

İstanbul’daki Ayasofya ibadethanesi 1453 yılında camiye çevrildikten sonra 477 yıl boyunca bu şekilde hizmet verdi. 24 kasım 1934 yılında müzeye dönüştürülen yapı, Danıştay’ın 10 Temmuz 2020 tarihli kararından sonra yeniden camiye çevrilmiş, bu durum başta Yunanistan olmak üzere Batılı Hristiyan devletlerce tepkiyle karşılanmıştı.

Euronews