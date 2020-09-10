PATRİK HAZRETLERİ BEYKOZ KİLİSESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 10 Eylül 2020, Perşembe, öğlen saatlerinde, Beykoz S. Nigoğayos Kilisesi’ni ziyaret etti ve Varujan Mağakyan başkanlığındaki vakıf yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Patrik Hazretleri’ne Peder Şirvan Mürzyan refakat etti.

Beykoz S. Nigoğayos Kilisesi, şehirden uzak kiliselerimizden biri olması nedeniyle, belirli aralıklarla bakım çalışmalarına gereksinim duymaktadır. Vakıf Yönetim Kurulu, bu gereksinimler belirginleşmeye başladığında, kilisenin temiz bir görüntü sergilemesi için gerekli bakım ve temizlik çalışmalarına başlamaktadırlar. Patrik Hazretleri, son zamanlarda kilisede yürütülen bakım çalışmalarını yerinde kontrol etmek için Beykoz Kilisesi’ni ziyaret etmişti. Bu vesileyle, vakıf yönetim kurulunun çalışmaları hakkında da bilgiler edindi. Yöneticiler, Patrik Hazretleri’nin ilgisinden ve ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ettiler. Patrik Hazretleri, kilisedekilerle sohbet ettikten sonra, kendilerine başarı dileklerini sundu ve kiliseden ayrıldı.

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