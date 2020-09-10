Online Süryanice Kursu Başladı

Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Online olarak A1 (Temel Düzey), A2 ve B1 seviyelerinde Süryanice dil kursları düzenlenecek. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Kolaydan Zora Doğru Öğretilecek

Öğretim Görevlisi Adem Coşkun Hanno eğitmenliğinde yapılacak kurs üç kademe olarak düzenlenecek. 31 Ağustos’ta başlayan kurslar, 32’şer saat sürecek. Toplam 8 hafta olması planlanan kurslar haftada 4 saat olarak düzenlenerek 1 Ekim’de sona erecek.

Süryanice A1 seviyesinde, Süryanicenin de dahil olduğu Semitik Dil Grubunu ve Süryanice’yi tüm lehçeleriyle genel olarak tanıtılmasının ardından dili kolaydan zora doğru bir öğretim yöntemi izleyen bir metod kullanarak bunları gramer içerisinde belirli konulardan bahseden metin ve diyaloglar ile verilecek eğitim alıştırmalarla desteklenecek.

Kurslar Akşam Saatlerinde

Mardin Artuklu Üniversitesi’nden yapılan kurs duyurusuna göre A1 seviyesinde kurslar Pazartesi ve Çarşamba günleri 20:00 – 22:00 arasında; A2 seviyesindeki kurslar Salı-Perşembe günleri 20:00 – 22:00 arasında; B1 seviyesindeki kurslar ise cuma – cumartesi günleri saat: 20:00 – 22:00 arasında düzenlenecek. Kurs gün ve saatlerinin öğrencilerin taleplerine göre değiştirilebilecek. Kursların açılabilmesi için en az 15 kişinin başvuru yapması gerektiği belirtilirken kursun açılmaması durumunda takip eden 10 gün içerisinde kurs ücreti iade edilecek. Kurs ile katılımcıların temel düzeyde Süryanice okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi edinmesini sağlamak, klasik Süryanicenin temel gramer konularını öğrenmesi amaçlanıyor.

Süryanice ve Önemi

Aramice diyalektlerinin genel adı olan Süryanicenin kökleri M.Ö. 3000 yıl gibi bir zamana kadar götürülebilir. Kuzey Suriye ve Mezopotamya toprakları içerisinde M.Ö. 2000 yıllarına kadar gidecek tarihsel bir kökene sahiptir.Günümüzde Süryanice başta Türkiye olmak üzere İran, Irak, Suriye, Lübnan’da konuşulan ve ağırlıklı olarak kiliselerde resmi literatür ve teoloji dili olarak kullanılan bir dildir. Aynı zamanda tüm dünyaya dağılan Süryanilerin ortak iletişim dilidir. Tarihsel bölgelerinde kendi içerisinde doğu ve batı lehçesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu lehçeler de kendi içerisinde kitabi dil (kṭobonoyo) ve halk dili (Surayt) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Kurs ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt için Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi‘ne (https://www.artuklu.edu.tr/mauzem/suryanice) başvurulabilir. (Seyfi Genç)

https://haber.sat7turk.com/online-suryanice-kursu-basladi/