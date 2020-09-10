Ermenistan’da koronavirüs vaka sayısı gerilemeye devam ediyor: 1 günde 3250 testten 174’ü pozitif çıktı

Ermenistan’da 10 Eylül saat 11:00 itibarıyla son 24 saat içinde kaydedilen Covid-19 yeni tip koronavirüs vaka sayısı 174 oldu.

Genel olarak ülkede koronavirüs tespit edilen hastaların sayısı 45.326’e ulaştı. Son bir günde iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 210’e varırken genel olarak iyileşenlerin sayısı ise 41.233 oldu. Böylece şu an tedavi altında sadece 2908 hasta bulunuyor.

Yapılan toplam test sayısı 227.809, son bir günde ise 3250 test yapıldı.

Son 24 saatte 1 ölüm kaydedildi ve genel ölen sayısı 906’de vardı.

ERMENİ HABER AJANSI