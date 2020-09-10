“Ermenistan” fonu Suriye Ermenilerine 70 bin dolar destek sağladı

“Ermenstan” Panarmenian Fonu Müdürü Haykak Arshamyan, yaklaşık 70 bin dolar Şam’da bulunan Ermenistan Büyükelçiliğine teslim etti.

Bu para koronavirüs salgınından dolayı Suriye Ermenilerinin yaşadığı zorluklarını kısmen gidermeye destek olacak. Suriye Ermenileri hem ağır ekonomik durum yaşıyorlar, hem de çoğu zaman koronavirüs hastalığına karşı gereken ilaçları zorluklarla elde edebiliyorlar.

“Ermenstan” Panarmenian Fonu’ndan edinen bilgilere göre bağış yoluyla toplanan bu para miktarı eşit bir şekilde dağıtılacak. Bu paradan 30 bin dolar Suriye’deki Ermeni okullarında görevli olan 502 öğretmene ve 42 kadro üyesine verilecek.

40 bin dolar ise Suriye’de Covid-19 yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanan ve tedavi altında bulunan yurttaşlarımıza verilecek.

Suriye Ermenileri için toplanan bu para “Covid-19 Ermenistan: Birlikte pandemiyi yenelim” bağış kampanyası çerçevesinde biriken fonundan sağlandı.

“Ermenstan” Panarmenian Fonu, hep Ermeni yurttaşlarının yanında duracağını açıkladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/10/“Ermenstan”-fonu-Suriye-Ermenileri/192287