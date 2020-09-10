enstANtane belgeseli haftasonu adalılarla buluşuyor

1980’li yılların sonunda İdil’de çekilen, 18 kişinin yer aldığı bir fotoğrafın peşine düşülerek çekilen “AN” (enstANtane) belgesel filmi bu haftasonu adalarda özel gösterimlerde izleyicilerle buluşuyor.

📽 Burgazada, Büyükada ve Heybeliada’da yazın son günlerinde açık havada, yüksek pandemi önlemleri gerçekleşecek gösterimde sınırlı yer mevcut olup salona giriş yapmak için aşağıdaki tanıtım linklerinden rezervasyon gereklidir.

Burgazada 11 Eylül Cuma 20:00

Belgesel Tanıtım & Rezervasyon Linki ➡️ https://burgazada11eylulbelgeselfilmgosterimidavetiyesi.eventbrite.com

Büyükada 12 Eylül Cumartesi 20:00

Belgesel Tanıtım & Rezervasyon Linki ➡️

https://buyukada12eylulbelgeselfilmgosterimidavetiyesi.eventbrite.com

Heybeliada 13 Eylül Pazar 20:00

Belgesel Tanıtım & Rezervasyon Linki ➡️ https://heybeliada13eylulbelgeselfilmgosterimidavetiyesi.eventbrite.com

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https://www.avlaremoz.com/2020/09/10/ensantane-belgeseli-haftasonu-adalilarla-bulusuyor/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ensantane-belgeseli-haftasonu-adalilarla-bulusuyor&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ensantane-belgeseli-haftasonu-adalilarla-bulusuyor