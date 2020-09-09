Salgını eşcinsellere bağlayan patrik korona oldu

Salgını eşcinsel evliliklere bağlayan patrik koronaya yakalandı

Korona virüsü salgınının nedeninin ‘eşcinsel evlilik olduğunu’ iddia eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi Patriki Filaret Covid-19’a yakalandı. Filaret, salgının ‘insanların günahları için tanrının cezası’ olduğunu öne sürmüştü.

DUVAR – Korona virüsü salgınının ‘tanrının eşcinsel evliliğe yönelik cezası’ olduğunu öne süren Ukrayna Ortodoks Kilisesi (Kiev Patrikhanesi) Patriki Filaret, Covid-19’a yakalandı. 91 yaşındaki Filaret hastaneye kaldırıldı.

Filaret, salgının ‘insanların günahları için tanrının cezası olduğunu’ ve nedeninin de ‘eşcinsel evlilikler olduğunu’ öne sürmüştü. Ukraynalı LGBTQI+ hak grubu Insight, Filaret’e nisan ayında dava açmıştı.

Insight’ın lideri Olena Shevchenko, “Amacımız insanlara Ukrayna’daki kilise liderlerinin bu tür açıklamalarına artık yer olmadığını göstermek” demiş, yanlış bilgi yaydığı için Filaret’in sözlerini düzeltmesi için çağrıda bulunmuştu.

PATRİKHANEDEN CİNSİYETÇİ AÇIKLAMA

Insight tarafından açılan davanın ardından Kiev Patrikhanesi’nin açıklamasında Filaret’in ‘bir erkek olarak görüşlerini ifade etme özgürlüğüne sahip olduğu’ savunması yapılmış, “Patrik, kilisenin başı ve erkek olarak ahlaka dayalı görüşlerini ifade etme özgürlüğüne sahiptir” ifadelerine verilmişti.

Uluslararası Af Örgütü Ukrayna sözcüsü Maria Guryeva ise Filaret’in ifadelerinin ‘saldırıların, saldırganlığın, ayrımcılığın artmasına ve belirli gruplara karşı şiddetin kabul edilmesine yol açabileceği için çok zararlı olduğunu’ söylemişti. (DIŞ HABERLER)

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