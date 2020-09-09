Salgını eşcinsel evliliklere bağlayan Patrik koronavirüse yakalandı

Ukrayna Ortodoks Kilisesi Patriği Filaret, koronavirüs salgınının ‘insanların günahları için tanrının cezası’ olduğunu öne sürmüştü.

Koronavirüs salgınının ‘tanrının eşcinsel evliliğe yönelik cezası’ olduğunu öne süren Ukrayna Ortodoks Kilisesi (Kiev Patrikhanesi) Patriği Filaret, Covid-19’a yakalandı. 91 yaşındaki Filaret hastaneye kaldırıldı.

Filaret, salgının ‘insanların günahları için tanrının cezası olduğunu’ ve nedeninin de ‘eşcinsel evlilikler olduğunu’ öne sürmüştü. Bunun üzerine Ukraynalı LGBTQI+ hak grubu Insight, Filaret’e nisan ayında dava açmıştı.

Insight’ın lideri Olena Shevchenko, “Amacımız insanlara Ukrayna’daki kilise liderlerinin bu tür açıklamalarına artık yer olmadığını göstermek” demiş, yanlış bilgi yaydığı için Filaret’in sözlerini düzeltmesi için çağrıda bulunmuştu.

Patrikhaneden cinsiyetçi açıklama

Açılan davanın ardından bir açıklama yapan Kiev Patrikhanesi, Filaret’in ‘bir erkek olarak görüşlerini ifade etme özgürlüğüne sahip olduğu’ savunması yapılmış, “Patrik, kilisenin başı ve erkek olarak ahlaka dayalı görüşlerini ifade etme özgürlüğüne sahiptir” ifadelerine verilmişti.

Uluslararası Af Örgütü Ukrayna sözcüsü Maria Guryeva ise Filaret’in ifadelerinin ‘saldırıların, saldırganlığın, ayrımcılığın artmasına ve belirli gruplara karşı şiddetin kabul edilmesine yol açabileceği için çok zararlı olduğunu’ söylemişti.

https://yesilgazete.org/blog/2020/09/09/salgini-escinsel-evliliklere-baglayan-patrik-koronaviruse-yakalandi/