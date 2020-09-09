Rus-Türk savaşı konu alan Ermeni yazarın ‘Deli’ romanı ilk defa İngilizce’ye tercüme edildi

Ermeni meşhur yazar, Ermeni edebiyatında milli görüş ideolojisini öne süren Raffi’nin kalemine ait ‘Deli’ tarih romanının İngilizce çevirisi 2020 yılının Kasım ayında yayınlanacak.

Romanı İngilizceye tercüme etme kararı okuyucuların taleplerinden dolayı alındı. Kitabın 140’ıncı yıldönümünde İngilizcesi hazır olacak.

Çeviri üzerinde Kimberly McFarlane ve Beyon Miloyan çalıştılar.

Sophene Ermeni kütüphanesinin aktardığı bilgilere göre Raffi’nin ‘Deli’ romanı geçen yüzyılda İngilizceye tercüme edildi, fakat romandaki olaylar değişikliğie uğradı ve yarım kaldı.

Roman Ermenice olarak ilk defa 1881 yılında yayınlandı ve 1877-1878 Türk-Rus savaşı bağlamında Ermeni Milli Kurtuluş hareketinin yükselişini yansıtıyor.

Romanın baş kahramanın adı Vardan’dır ve kendisi Rus ordusunun Ermeni albaylarından Samson Ter-Poghosyan’ın temsil eden bir figürdür.

ERMENİ HABER AJANSI