İzmir Valiliğinden 12 Eylül Utanç Müzesi açılışına yasak

Devrimci 78’liler Federasyonunun 12 Eylül Darbesi’nin 40. yılı nedeniyle İzmir’de kurduğu 12 Eylül Utanç Müzesi’nin açılışı, emniyet ve valilik tarafından iptal edildi. Devrimci 78’liler Federasyonu Ankara Derneği Başkanı Hüseyin Esentürk, hükümetin 12 Eylül’ün utancının teşhir edilmesinden rahatsızlık duyduğunu ve bu yüzden etkinliğin iptal edildiğini söyledi.

Gazetemize konuşan Hüseyin Esentürk, İzmir’de kurdukları 12 Eylül Utanç Müzesi’nin bugün yapılacak olan açılışına valilik ve emniyetin sıkıntı çıkardığını ve İzmir Büyükşehir Belediyesine de baskı yaptıklarını ifade etti. Açılışı iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Esentürk, “Bizim teşhir etmeye çalıştığımız 12 Eylül utancını sergilememizin önünü kestiler. Maalesef İzmir’deki etkinliklerimizi toplayıp Ankara’ya dönmek zorunda kaldık. 12 Eylül 40 yıldır sürüyor. Şimdiye kadar iktidara gelen tüm siyasi partiler 12 Eylül ile hesaplaşmak yerine nimetlerini aldılar. Bunu en iyi fırsata çeviren AKP oldu. Şu anki yasaklar 12 Eylül’ü yenileyen yasaklardır” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Hükümetin 12 Eylül’ü, 15 Temmuz’u, pandemiyi, her şeyi fırsata çevirdiğini belirten Esentürk, “Bizim 12 eylül utanç müzesinde sergilediğimiz materyaller AKP’yi rahatsız ediyor. Çünkü 12 Eylül’ü sürdüren AKP’nin kendisi. 12 Eylül darbecilerini teşhir ederken AKP’yi de teşhir ediyoruz. Denizler’in Mahirler’in eşyalarını sergilememizi istemediler, çünkü 12 Eylül’ü sürdürmek, bizim değerlerimize saldırmak istiyorlar. Biz bu müzede Roboski’yi, 10 Ekim’i, Suruç’u, Diyarbakır’ı, vahşetleri, bu coğrafyanın tüm utançlarını sergiliyorduk. Bu onları daha çok rahatsız etti. Ölen Kürt, Türk, Ermeni… yoldaşların resimlerinden rahatsız oldular. Çünkü ayrımcılık var, ayrılığı kaşıyorlar, ‘Bu Türk, bu Kürt, bu Ermeni, bu Süryani…’ şeklinde anlatıyorlar topluma. Ama bu böyle sürmez” dedi.

Federasyon olarak 12 Eylül günü saat 12.30’da Ankara’da Amerikan Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıp basın açıklaması okuyacaklarını belirten Esentürk, bütün engellemelere rağmen bunu yapacaklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Evrensel Gazetesi