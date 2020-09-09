İletişim Başkanlığı’ndan Ayasofya ile ilgili iddiaya yanıt

İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii’nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen iptal kararının, Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptaline karşı, Cumhurbaşkanlığı’nın temyize başvurduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Ayasofya Camii’nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği’ yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Ayasofya Camii’nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği” yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.https://t.co/68G2QMXxQ2 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 9, 2020

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