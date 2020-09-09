Garni tapınağında “Radames” operası – Ermenistan Kamu Radyosu

Garni tapınağında eski ulusların birleşmesi. “Radames” operası Ermenistan’da sunulacak

Alman bestecinin, Ermeni tarihinin bir bölümünü anlatan 200 yıllık operası Garni tapınağında sahnelenecek.

Büyük Alman besteci Georg Friedrich Handel’in “Radames” operasının sahnelemesi 7 Eylül’de Garni pagan tapınağında bir basın toplantısıyla başladı.

İlk olarak 27 Nisan 1720 tarihinde, Londra’daki Royal Theatre’da sahnelenen operanın teması M.Ö. I. yüzyıl Ermeni tarihinden alınmıştır.

Opera, Karısı Zenobia’nın, Büyük Ermenistan’ın yabancı kralı Radames tarafından öldürülmesinin ve kurtarılışının hikâyesini anlatıyor.

Ermeni seyirci 2021’de bu operayı izleme fırsatı bulacaktır.

Projenin yapımcısı Gagik Manasyan’ın bahsettiği gibi, operanın Garni tapınağındaki organizasyonu, libretto’da “tapınak” ve “Trdat” dan bahsedildiği için çok semboliktir.

Operayı uluslararası bir kültür etkinliği haline getirme arzusu var, bu yüzden ünlü şef George Pehlevanyan, ünlü Gürcü yönetmen Robert Sturua, Bolşoy tiyatrosu solisti Anna Aglatova’nın ve diğerleri davet edildi.

Ermenistan’dan şarkıcı Barsegh Tumanyan operada yer alacak.

“Salgın koşullarında Avrupa’dan gelmek zordu, fakat sizinle olmak çok hoş.

Üç ülkeyi – Ermenistan, Gürcistan ve Almanya’yı birbirine bağlama fikri çok çekici.

Müzik birleştiricidir.

Bu opera Amerika, İngiltere, Almanya ve başka yerlerde oynanıyor, ancak hiç kimse performansında orijinal Garni Katedrali’ne sahip olamaz, yalnızca Ermenistan’da olabilir, bu ise, bu fırsatı kullanmak için eşsiz bir fırsat”,- dedi şef George Pehlevanyan.

Yönetmen Robert Sturua, salgın gerilemezse bile projenin yine de hayata geçirileceğini söyledi.

“Tapınakta iki eski ulusun birliğini görmek harika.

Bir maceracı olduğum için, bunun pek de iyi olmayan zamanlarda olmasına sevindim.

Bütün dünya hasta ve biz burada toplandık, korkusuzca tek bir amaç için birleştik”,- dedi.

Proje, “Fikri Mülkiyeti Koruma Derneği” inisiyatifiyle uygulanacak.

“Radames”in üç perdeli bir opera olduğu unutulmamalıdır.

İlk oyun 27 Nisan 1720’de, Londra’daki King’s Theatre’da gerçekleşti.

Opera, Alman bestecinin en iyi eserlerinden biri olarak kabul edilir ve bugün bile bazen Avrupa’da, özellikle de Alman tiyatrolarında sahnelenir.

Ermenistan Kamu Radyosu