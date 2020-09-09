Ermenistan dağlarında ikili tatbikat – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni-Rus askerleri dağlarda temsili düşmanı yok etmiştir

Ermenistan’daki askeri üssün komutanı Albay Nikolay Martinyuk, ortak ordular (kuvvetler) komutanı Tümgeneral Tigran Parvanyan başkanlığındaki “Kamkhud” ve “Alagyaz” askeri okullarında ikili tabur taktik tatbikatları yapılıyor.

İkili taktik askeri tatbikatlar çerçevesinde Ermenistan’daki Rus askeri üssünün askerleri, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birlikleriyle birlikte dağlık alandaki temsili düşmanı yok etti.

Açıklamada, “Alagyaz askeri okulunda, gece keşif ekipleri tepeleri ele geçirip korudu, ön cephenin atılımını ve temsili düşman bölgesinin ana kuvvetlerle işgalini sağladı”,- denmektedir.

İki ülkenin operasyon-taktik-ordu havacılık personeli, motorize ve tank alt bölümlerine ateş desteği sağladı.

İnsansız hava aracı (İHA) hesaplamaları ile tatbikat takibi sağlandı.

Ayrıca 102. askeri üssün Ermenistan Savunma Bakanlığı keşif grupları, ikili tabur taktik askeri tatbikatları çerçevesinde temsili düşmanın sızan grubunun dağlık alandaki saldırısını püskürttü.

Gözcüler, temsili düşmanın silah depolarını ve komuta karakollarını bulmak ve ayrıca yerinde kamuflaj, ilk yardım ve harita yönlendirme sorunları geliştirmek için bir savaş görevi yürüttüler.

Ermenistan, Rusya’dan 1.500’den fazla asker ikili taktik askeri tatbikatlara katılıyor, MiG-29, Su-30SM, Su-25 uçakları, Mi-8, Mi-24 helikopterleri, İHA dahil olmak üzere yaklaşık 300 birim askeri ve özel ekipman yer alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu