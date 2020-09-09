Danimarkalılara Kızdı, Türkiye’deki Kiliseyi Tehdit Etti

Samsun’da ibadetine devam eden Agape Kilisesi’ne, sosyal medya üzerinden saldırı tehdidi geldi. Kilise önderi Pastör Orhan Pıçaklar, bir kişinin sosyal medya üzerinden kiliseyi, kendisini yakmakla tehdit ettiğini duyurdu.

TEHDİT SOSYAL MEDYA’DAN

25 – 26.Dönem Samsun Milletvekili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın sosyal medya sayfasında yayınladığı karikatürlerle ilgili kınama mesajına yorum yapan “Aslan Ariel” isimli kullanıcı “Sayın vekilim bende onların Samsun’daki kiliselerini yakicam buradan söylüyorum o kiliseyi ve papazı yakicam” şeklinde tehdit mesajı bıraktı. Mesajı okuyan sosyal medya kullanıcılarının durumu emniyete bildirmesiyle birlikte harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem tehdit eden şahsı yakalayarak hakkında işlem başlattı hem de Samsun Agape Kilisesi’ndeki korumayayı sıkılaştırdı.

Olayla ilgili SAT-7 TÜRK’e bilgi veren Samsun Agape Kilisesi Önderi Pastör Orhan Pıçaklar, Danimarka’daki Kuran yakma girişimi saygısızca bulduklarını belirterek, “Benim kişisel ve şahsi görüşüm ve Kutsal Kitap’tan öğrendiğim tek şey şu Kutsal Kitap diyor ki “İman ailesiyle sevgi içerisinde olun, bütün komşularınızı da kendiniz gibi sevin. Yani Kuran yakılma girişimi de gerçekten çok saygısızca bir şey. Biz inanmadığımız bir şeye hristiyan olarak saygısızlık yapamayız” dedi. Gerek Danimarka’daki girişimi gerekse de Charlie Hebdo dergisinde karikatürlerin yeniden yayınlanmasının doğru olmadığını belirten Pıçaklar, “Biz samimi Hristiyanlar olarak farklı dinlerin, kutsal saydığı kitaplara ve kutsallarına böyle bir hakaretin yapılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz de bu yapan kişileri kınıyoruz. Kendini bilmez birinin yaptığı bir eylemden dolayı burada saf bir şekilde tanrısına ibadet eden insanlara saldırmayı düşünmek veya planlamak da hiç doğru bir şey değil” şeklinde konuştu.

EMNİYET KİLİSEYİ 7/24 KORUMAYA ALDI

Samsun Emniyeti’nin hızlı bir şekilde harekete geçip önlem aldığı tehditle ilgili olarak da bilgi veren Pıçaklar, sosyal medya aracılığıyla yapılan bu tehditten kendilerinin haberinin olmasından önce, duyarlı sosyal medya kullanıcıları tarafından durumun Emniyet güçlerine aktarıldığını söyledi. Pıçaklar, Emniyetin tehdidi ciddiye alarak harekete geçtiğini belirterek,

“Pazar günü kiliseye geldiğimizde kilisenin ve çevresinin yoğun bir şekilde korunduğunu gördük. O günden bu yana kilisemiz 7 gün 24 saat bir polis ekibiyle korunuyor. Geçmişte aldığım tehditler yüzüneden verilen yakın korumam da hâlâ devam ediyor. Emniyet güçlerine bizleri korumak için bu kadar hassas davranmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.” dedi.

Samsun Emniyeti’nin tehditte bulunan kişiyle ilgili işlem başlattığı öğrenildi. (SEYFİ GENÇ)

https://haber.sat7turk.com/danimarkalilara-kizdi-turkiyedeki-kiliseyi-tehdit-etti/

