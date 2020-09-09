Azerbaycanlı hackerler Karabağ Ermenilerinin sosyal medya hеsaplarına saldırdı

Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi’nin sunduğu bilgilere göre Azerbaycan’dan hackerler Artsakh vatandaşlarının sosyal medya hesaplarına saldırılar gerçekleştirdi.

Son günlerlde Azerbaycan istihbarat servisi tarafından modern teknoloji araçlarının vasıtasıyla sosyal medyada yer alana fotoğraflar ve özel veriler içeren gizli bilgiler paylaşıldı.

Artsakh Ulusal Güvenlik Servisi sosyal medyadan faydalanan vatandaşlarını daha dikkatli ve uyanık olmaya, sosyal medya hesaplarında mesajlaşma sırasında gizli, şahsi bilgiler ve özellikle askerlerle ilgili bilgiler paylaşmaktan kaçınmaya çağırıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/09/Azerbaycanlı-hackerler-Karabağ-Ermenileri/192211