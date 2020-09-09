‘Ayasofya kararı temyize götürülmedi’

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanlığı Ayasofya kararını temyize götürmedi

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı’ndan, Ayasofya’nın ibadete açılması kararının temyize götürülmediği, ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklaması yapıldı.

DUVAR – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine kararını Cumhurbaşkanlığı’nın temyize götürdüğü iddialarının yalandı. Açıklamada, konuyla ilgili sadece Cumhurbaşkanlığı’nın temyiz hakkı olduğu, müracaat da yapılmayınca kararın kesinleştiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Ayasofya Camii’nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği’ yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Zira, mezkûr Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır.”

Ne olmuştu?

Dün bazı medya organlarında, Danıştay’ın 1934 tarihli müze kararını iptal etmesi ve Ayasofya’nın cami statüsünde ibadete açılmasına izin vermesine Cumhurbaşkanlığı’nın itiraz ettiği ve kararın temyize götürüldüğü iddia edilmişti. Söz konusu haberlerde temyiz kararının UYAP’tan herkese açık şekilde görülebildiği öne sürülmüştü. (HABER MERKEZİ)

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