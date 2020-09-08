Van Gölü seviyesinin düşmesi nedeniyle Artçeş’in Ermeni “batık kalesi” ortaya çıktı. – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenihaber.am, Van Gölü’nün su seviyesinin düşmesi sonucunda tarihi bir Ermeni kalesinin ortaya çıktığını yazıyor.

Bir bölümü şimdi “Çelebibağ” olarak anılan Eski Artçeş, 1841’de Van Gölü su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kademeli olarak terk edilmiş ve sular altında kalmıştır. Daha sonra kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü ve “batık şehir” yüzeye çıktı. Şehre ait binalar 2011 yılında Van depreminden önemli ölçüde hasar gördü.

Türk “Yeni Şafak” gazetesinin haberine göre, kuraklık nedeniyle gölün seviyesi 2 metre düşmüş ve bunun sonucunda Artçeş Kalesi kalıntıları görünür hale gelmiştir.

Türk araştırmacı-yazar Selahattin Koşar gazeteye verdiği röportajda kalenin bir kısmının restore edilerek turizm merkezine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Ermeni Artçeş kalesinin Van Kırallğı döneminde inşa edildiği unutulmamalıdır.

Türkiye’de bugüne kadar tarihi bir cami olan Eski Artçeş Kalesi’nin iç yapılarından ve caamiden bahsedilirken, bir kilisenin varlığından hiç söylenmemektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu