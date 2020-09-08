Türkiye mi Rusya mı? Aliyev’in “çıplaklığı” – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan uluslararası fiyatlarla 5 milyar dolarlık Rus silahı satın aldı. Ancak İlham Aliyev istenilen yere ulaşamadı. Artsakh Parlamentosu eski üyesi ve Dış İlişkiler Komitesi eski başkanı Vahram Atanesyan, “Aravot” ile yaptığı görüşmede böyle bir görüş bildirdi.

Ona göre, neredeyse hiçbir siyasi yorumcu, Tavuş’un şiddetlenmesinden yaklaşık bir ay önce İlham Aliyev’in Rusya’yı Azerbaycan’ın müttefiki ve ortağı olarak bahsetmeden alenen aşağıladığına dikkat etmedi. Görünüşe göre bunun nedeni, Moskova’nın silah satın alma anlaşmasının yenilenmesi konusundaki “sakin” pozisyonudur.

“Aynı dönemde, ama özellikle 4 Nisan toplantısından sonra Rusya, Ermenistan’a Azerbaycan’ın askeri potansiyelini dengeleyen silahlar sağladı. Azerbaycan tarafına göre bu, “statükoyu sürdürmenin, Dağlık Karabağ barış görüşmelerinin bir taklidini yaratmanın bir garantisidir”. Aliyev, Rusya’yı alenen görmezden gelerek, muhtemelen Moskova’nın müzakerelerin kapısını derhal açacağını umuyordu.

Tavuş’taki üç günlük çatışmalar, Aliyev’in Dağlık Karabağ sorununa güçlü bir konumdan çözüm getirme politikasının tamamen başarısız olduğunu kanıtladı. Bir günah keçisi bulunduğu doğrudur, Aliyev kendi başarısızlıklarını Elmar Mammadyarov’dan sorumlu tuttu ve onu Dışişleri Bakanı görevinden aldı, ancak uluslararası toplumdan hiçbir şey saklamayacaksınız. Ve en Türk yanlısı uzman Matthew Bryza bile Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ sorununda tek başına bir sonuç alamayacağını kabul etmek zorunda kaldı. Vahram Atanesyan ”Bu tamamlanmış, kaydedilmiş bir gerçektir ”, dedi.

Aliyev’in gelecekteki niyetlerini tahmin ederek Azerbaycan’daki mevcut duruma değinen Atanesyan, Azerbaycanlı uzmanların, siyasilerin ve gazetecilerin tepkilerine göre şu anda Azerbaycan elitinin üç kısma ayrıldığını söyledi.

“Birinci kısım, Rusya ile çatışmanın hiçbir yere varmayacağını düşünüyor. İkinci bölüm, Türkiye ile askeri işbirliğinin resmileştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Üçüncü bölüm, İran’ın Ermenistan-Azerbaycan diyaloğunda arzu edilen bir arabulucu olabileceğini düşünüyor. İkinci görüş yaygın değildir, bu nedenle bu noktada şartlı olarak dengenin dışında bırakılabilir. Seçim büyük değil, ama bugün dış politika yönelimi sorunu şu sırayla gündeme geliyor: Türkiye mi Rusya mı? Dahası, bölme çizgisi iktidar çiftinin arasından geçer. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin, Mehriban Aliyeva’yı doğum gününde tebrik etti ve onu Azerbaycan’da Rusya’nın bir arkadaşı olarak atadı. Prensip olarak, İlham Aliyev de bu çizgide yer alıyor ve Türkiye seçimi gerçek bir güç kaybı tehdidiyle dolu. Bazı analistler, Moskova ve Ankara’nın Azerbaycan’da nüfuz sahibi olmak için şiddetle rekabet ettiği izlenimine sahip. İlham Aliyev kısa süre önce Putin’in “terk edilmiş metresi” oldu. Muhtemelen iyi düşünülmüş ve hesaplanmış bir adımdır. Soru şu: Mehriban Aliyeva veya İlham Aliyev liderliğindeki Rusya – Azerbaycan için hangi seçenek daha uygun? Bakü’deki durum son derece zorlaşıyor. Halkın ruh hali çoğunlukla Türk yanlısı. Bu temelde, kendisini Azerbaycan devletinin kurucusu Memmed Emin Resulzade’nin ideolojik halefi ve Türk kimliğinin siperi olarak gören radikal muhalefet canlandırılabilir. Aliyev bu ruh hallerinin baskısı altına girecek mi yoksa akıntıya boyun eğecek mi? Rusya, Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki askeri varlığına tolerans gösterecek mi? Azeri uzmanlardan biri, Nariman Narimanov’un Dağlık Karabağ’a özerklik vermeyi reddetmesi üzerine Moskova’nın Bakü’nün bir Rus şehri olduğu tehdidinde bulunduğunu, Azerbaycan’ın Gence’de başkent aramasına izin verdiğini hatırlattı. Bu hatırlatma tesadüfi mi? Türk yorumculardan birinin önceki Türk-Azeri ortak askeri tatbikatlarını 1918 ile karşılaştırması da tesadüf değil. 15 Eylül ile. Vahram Atanesyan, “Bu, Türk Seferi’nin Bakü’yü işgal edip Azerbaycan’a ithaf ettiği gündür.”

Ermenistan Kamu Radyosu