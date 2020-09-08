Lavrov’dan Doğu Akdeniz’de Arabuluculuk Teklifi

Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nicos Anastasiyadis’le biraraya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Türkiye’yle ilişkileriniz konusunda karşılıklı çıkarlara ve uluslararası hukuka dayalı, adil bir diyaloğu teşvik etme konusunda hazırız” dedi.

Lavrov, özellikle son dönemde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak arama faaliyetleri nedeniyle gerginleşen ilişkiler ve yükselen tansiyona dikkat çekti.

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki sismik arama faaliyetleri nedeniyle son dönemde Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve özellikle Fransa’yla karşılıklı olarak gerginlik yaşıyor. Almanya da Türkiye ve diğer ülkeler arasında arabuluculuk yaparak tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

VOA