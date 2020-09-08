“Gucci”nin Ermeni modeli güzellik hakkında tüm kalıplaşmış anlayışlarını değiştiriyor

Gucci’nin reklam yüzü olan ve bir süre herkesin konuştuğu Armine Harutyunyan’ın ‘sıradışı’ görünümü geçen haftasonu İtalya’da yine halk arasında tartışma konusu oldu.

Genel olarak tartışmalarda güzellik kriterleri, modelleme ve estetik standartlarına uymayan insanları aşağılama konusu ele alınıyordu.

Forbes dergisi de bu tartışmaları sayfalarına taşıdı ve Ermeni model hakkında bir makale yayınladı.

Gucci’nin podyumlarına defalarca çıkan Armine Harutyunyan bu sefer Gucci tarafından oluşturulan dünyanın 100 en seksi modeller listesinde yer aldı.

Onun hakkında toplum arasında birçok olumsuz yorumlar da oldu. Onun güzelliğinden şüphelenen ve onu model olarak kabul edemeyen insanlar da kendi düşüncelerini paylaştı.

Gucci’nin reklam yüzü olan Ermeni model Armine Harutyunyan ise bu yorumlara cevaben “İnsanlar farklı olan her şeyden korkuyorlar. Güzel olmak için birçok yol var” sözlerini dile getirdi.

Böyle olumsuz yorumların daha önce de yapıldığını dile getiren Harutyunyan bunlara önem vermeme ve başkalarına benzemeden kendi yolunu devam etme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI