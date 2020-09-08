Ermenistan Lanzarote sözleşmesini onayladı

Ermenistan Avrupa Konseyinin Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Lanzarote sözleşmesinin onaylama sürecini tamamladı.

Böylece Ermenistan Avrupa Konseyinin bu sözleşmeyi onaylayan 47’inci devleti oldu. Sözleşme artık 1 Ocak 2021 tarihinden Ermenistan’da resmi olarak yürürlüğe girecek.

Avrupa Konseyinin verdiği bilgilere göre üye ülkelerden sadece İrlanda bu sözleşmeyi onaylamamış.

Lanzarote sözleşmesi çocuklara karşı her türlü cinsel suçları ve istismarları cezanaldırmaya Bu istismarlara maruz kalanları korumaya ve suç işleyenleri de kovalamaya mecbur kılıyor.

Sözleşme 25 Ekim 2007 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından onaylandı. Ermenistan 29 Eylül 2010 tarihinde imzalamıştı, fakat şimdiye kadar onaylamamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/08/Ermenistan-Lanzarote-Avrupa/192133