Aliyev’den İran’a mesaj: Ermeniler işgal ettiği camilerimizde sığır bile besliyorlar

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran Büyükelçisini kabulünde, Ermenistan’ın politikalarına dikkat çekerek “İşgal ettikleri camilerimizde sığır bile besliyorlar” dedi

MOSKOVA – ÖZEL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’ın yeni Bakü Büyükelçisi Seyed Abbas Musavi’nin güven mektubunu alırken, Ermenistan’ın işgalci politikalarını ve İslam’a yönelik saygısız adımlarını anlatarak sert eleştiride bulundu.

Azerbaycan basınına göre, Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede ikili işbirliği konularına da değindi.

Aliyev, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesi içinde iki ülkenin her zaman birbirini desteklediğini kaydetti.

Aliyev, “BM, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlar çerçevesinde her zaman dayanışma içindeyiz. Yaklaşık iki ay önce, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik askeri provokasyonuyla bağlantılı olarak Bağlantısızlar Hareketi ve İslam İşbirliği Teşkilatı, Azerbaycan’ın konumunu ve haklı gerekçesini destekleyen kararlar aldı. Ve Ermenistan’ın eylemlerini kınadı ve açıklamalarda bulundu. Bu iki örgütün aktif bir üyesi olan İran İslam Cumhuriyeti bu pozisyona katılarak bir kez daha Azerbaycan’a destek sağladı” dedi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırgan ve işgal politikalarını sürdürmeye devam ettiğine işaret eden Aliyev, “Ermenistan tarihi ve dini anıtlarımızı tahrip etti, dini anıtlara saygısızlık etti. Ermeniler işgal altındaki topraklardaki camilerimizi yıktılar, bazı camilerde sığır bile besliyorlar bile. Bu kirli işleri anlatan çok sayıda video ve fotoğraf, delil var. İnternette bulunabilir. Bu sadece bize değil, tüm Müslüman dünyasına karşı işlenen bir suçtur” şeklinde sert eleştiride bulundu.

Fuad Safarov

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/aliyev-den-iran-a-mesaj-ermeniler-isgal-ettigi-camilerimizde-h557240.html