Türkiye Nahçıvan’da daha aktif hale geldi – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye Nahçıvan’da daha aktif hale geldi

Madrid İlkeleri savaştan başka bir şeye yol açmaz.

Siyaset bilimci Levon Şirinyan’ın Lragir.am’le sohbeti.

Şirinyan’a göre Madrid ilkeleri nesnel olarak yoktur, kalıp kalmayacakları ise başka bir konudur.

“Yoktur, çünkü Ermeni tarafı için bunlar ilke değildir.

Şimdi geçici bir barış gibi görünüyor.

Ermeni tarafının Madrid ilkeleri konusunda net bir pozisyonu var.

Tavuş’taki operasyonlar sonrasında Azerbaycan ordusu ile askeri-politik liderliğinin bir çöp yığını ve yarı okur-yazarlardan oluşan bir derleme olduğu ortaya çıktığından sonra ise, hiç olamaz.

Madrid ilkeleri, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan şeylerdir”,- dedi Levon Şirinyan.

Siyaset bilimci, Lavrov planına ilişkin söylentilerin şimdi neden yoğunlaştığı sorusuna değinerek, bunun düzenli olarak gerçekleştiğini kaydetti.

“Türkiye’nin Nahçıvan’da daha aktif hale geldiği açıktır, ancak bu durum kendi kendine olmaktan ziyade, Rusya’nın dürtüsüyle olmaktadır.

Rus basınında normalden daha fazla gürültü yapılmaktadır.

Ancak Türkiye, Rusya’nın buna hakkı olmamasına rağmen, Ermenistan’ın çıkarlarını müzayedeye çıkardığı ve sattığı 16 Mart 1921 anlaşmasının imzalandığı günlerden beri Nahcivan’da bulunuyor.

O zamandan beri Türkiye, az veya çok oraya sızmıştır.

Öte yandan, Rusların da Masis Mailyan’la hemfikir olduklarını düşünüyorum.

Nahçıvan garantörleri Rusya ve Türkiye olmak üzere iki taraftır.

Rusya, bir şeyden haberi yokmuş gibi yapıp, bakire rolüne bürünmüştür, ama burada yükümlülükleri vardır, özellikle de Erivan Antlaşması olarak da bilinen 2 Aralık 1920 tarihli Dro-Legrand anlaşmasını ihlal ederek, topraklarımızı bizden alıp bir başkasına verdiğinden dolayı, özellikle Ermenilere yönelik yükümlülükleri vardır.

Bizi bir kez daha sattı.

Rusya şimdi şaşkın durumdadır, çünkü Türkiye daha aktif hale geldi ve Rusya’yı sorumluluklarının dışına itiyor, bu yüzden de Rusya şimdi Ermeni tarafına giderek daha fazla güveniyor”,- dedi siyaset bilimci.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın görüşmelere devam etmeye hazır olduğumuz açıklamasına gelince, Şirinyan, Tavuş’taki olayların ardından Ermeni tarafının oturup Azerbaycan ile istediği şeyi müzakere edebileceğini, çünkü Azerbaycan ordusunun ve askeri-politik yönetiminin bir sıfır olduğunu gösterdiğini, bizim ise bir orduya ve yeni bir askeri-politik yönetime sahip olduğumuzu kaydetti.

Hep böyledir, karşı tarafa bir şey empoze etmek veya düzeltmek için savaşı kazanırlar.

Ermenistan Kamu Radyosu