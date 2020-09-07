Suriye’de ‘Ayasofya’nın benzeri kilise’ inşaatı başladı

Suriye’de İdlib vilayetine yakın Skabliya kentinde Ayasofya’ya benzer tasarlanmış bir kilisenin inşaatına başlandı. Bu kiliseye Rusya Savunma Bakanlığı’nın katkı sunduğu bildirildi.

Rusya haber ajansları 5 Eylül Cumartesi günü dikkat çekici bir temel atma töreni haberini dünyaya duyurdu. Suriye’nin Hama iline bağlı ve İdlib cephe hattına yakın Skabliya şehrinde, İstanbul’da Ayasofya’ya cami statüsünün geri verilmesi sonrası Ayasofya’nın benzeri yeni bir kilise inşaatına başlandığı ilan edildi.

BİR YILDA BİTECEK

Hürriyet Gazetesi Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, Rusya’da propaganda yayınlarıyla tanınan “Federal Haberler Ajansı”, temel atma töreninden resimler paylaşarak, Suriye’deki söz konusu kilisenin Rusya Savunma Bakanlığı katkılarıyla bir yıl gibi kısa sürede tamamlanacağı vurgusunu da yaptı. Haberlere göre, Suriye’de Ayasofya’nın taklidinin genelde Hıristiyanların yaşadığı Skabliya şehrinde inşa edilmesi kararını Hama bölge Metropoliti Nikola Baalbaki verdi, inşaat için gerekli araziyi ise Hıristiyan milislerin komutanı Nabil El Abdullah tahsis etti.

Taklit Ayasofya’nın temel atma töreni haberinin en ilginç noktası ise, bu törene Rusya’nın Suriye’deki askeri birliklerinin eski komutanı Korgeneral Aleksander Çayko’nun da katılmış olması. Şu anda Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı görevindeki Korgeneral Çayko törende yaptığı konuşmada kilisenin bir yılda tamamlanacağına inandığını ve projenin bir an önce bitmesi için Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin katkıda bulunmaya hazır olduğunu ilan etti. Ayrıca tören alanına asılan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Metropolit Bishop Nicola Baalbak’ın bir arada olduğu dev resim dikkat çekti. (HABER MERKEZİ)

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