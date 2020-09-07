Sağduyu nerede? – Ermenistan Kamu Radyosu

Armen Sarkisyan: Ermenistan Nükleer Santrali’nin bombalanması bölgeyi Çernobil’e döndürür․

Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan, bugün Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) himayesinde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından düzenlenen Küresel Sanayileşme Zirvesi’ne (GMIS 2020) katılmış olduğu, Başkanlık Ofisi tarafından bildirildi.

“Ermenistan koronavirüse karşı savaşırken, kendisi de enfeksiyonla mücadele eden komşumuz Azerbaycan, Ermenistan sınırında askeri operasyonlar başlattı.

Sağduyu nerede?

Diğer komşumuz Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nda meydana gelen Ermeni Soykırımı’ndan 105 yıl sonra bir Ermeni olarak beni endişelendiren sert söylemlerle gündeme geldi.

Azerbaycanlı yetkililerin Ermenistan nükleer santraline saldırmakla tehdit etmelerinden de endişe duyuyorum.

Santralin bombalanması sadece Ermenistan’a değil, körfez ülkelerine varana kadar, tüm komşularımıza zarar verecek ve bölge için bir Çernobil haline gelecektir.

Eski dünyadan yeniye bu zorlu geçişte mantığımızı kaybetmeyeceğimizi, insanca hareket edeceğimizi, geleceğe odaklanacağımızı, geçmişte yarattığımızı biçeceğimizi umuyorum”,- denmiştir açıklamada.

Ermenistan Kamu Radyosu