“Middle East Airlines” havayolu şirketinin Ermeni pilotu en üst kaptanlık rütbesine layık görüldü

Lübnanlı Ermeni, “Middle East Airlines” havayolu şirketinin pilotlarından, kaptan Hakob Nikolyan en üst 4 altın çizgili kaptanlık rütbeye layık görüldü.

Bu vesileyle “Middle East Airlines” havayolu şirketinin iş arkadaşları ve birçok Ermeni yurttaşları, yaklaşık 10 yıllık tecrübesi olan Hakob Nikolyanı sosyal medya hesaplarından tebrik ettiler.

Ermeni pilot tebrik edenlere teşekkür ettiğini ifade ederek bu başarıların ailesi, arkadaşları sayesinde kaydettiğini belirtti.

Hakob Nikolyan Lübnan’da dünyaya geldi. ‘Melankton ve Hayk Arslanyan’ ruhban okulundan mezun oldu. Daha küçük yaştan pilot olmayı hayal eden Hakob Nikolyan daha sonra İspanya’da pilot eğitimi gördü ve dünyanın en iyi 10 havayollarından biri olan , “Middle East Airlines” şirketinde çalışmaya başladı.

Ermeni pilota göre pilot olmanın en önemli şartı gökyüzünü ve kendi işini sevmektir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/07/“Middle-East-Airlines”-havayolu-şirketi-Ermeni/192083