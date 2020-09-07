Kanada’nın ikinci en büyük şehrinde Komitas Vardapet’in heykeli açıldı

Kanada’nın ikinci en büyük şehri olarak bilinen Montreal’da Ermeni büyük sanatçı ve dini adam Kütahya doğumlu Komitas Vardapet’in heykeli dikildi.

Heykelin açılmasına dair bilgiyi Kanada’da Ermeni Devrimci Federasyonunun Ermeni Davası Konseyi aktardı.

Heykel Mkrtich Tarakchian tarafından yapıldı.

Dünya’nın farklı şehirlerde dikilen Komitas heykelleri aynı zamanda Ermeni Soykırımını sembol ediyorlar ve birçok yerlerde 24 Nisan Ermeni Soykırımı kurbanlarını anma gününde insanlar Komitas Vardapet’in heykellerinin önünde toplanıp saygı duruşunda bulunuyorlar.

Komitas Vardapet yada Soğomon Soğomonyan 1869’da bugünkü Türkiye’nin batı bölgesinde bulunan Kütahya (Kutina) şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Komitas’a akrabaları baktı. Bakımını akrabalar yaptı. 1881’de eğitim almak için, o dönemin Rusya İmparatorluğu topraklarında bulunan Ermeni Kilisesi’nin merkezi Eçmiyadzin’e gönderildi. Hiç Ermenice bilmeyen Komitas kilise ayinlerinde ilahiler söylüyordu ve çok güzel bir sesi vardı. Dini eğitimini tamamladıktan sonra, daha da gelişen müzik yeteneği sayesinde koroda görev aldı ve Vartabed (Batı Ermenicesinde Vardapet – evlenmeyen rahip) rütbesine yükseltildi.

24 Nisan 1915’te tutuklanan Ermeni toplumunun önde gelen isimleri arasında Komitas Vardapet de vardı. Ermeni Soykırımı bu tutuklamalarla başladı. Komitas birçok Ermeni aydını gibi sürgün edildi, fakat bazı kişilerin araya girmesiyle geri getirildi. Bu sırada Komitas’ın yeşadıklarının etkisi akli dengesini yitirmesine sebep olduğu öne sürülüyor.

Birkaç yıl İstanbul’da hastanede kalan Komitas 1919’da Fransa’ya götürüldü ve 1935 yılına, yani ölümüne kadar bütün hayatını Paris’in banliyösü Villejuif’te bir psikiyatri hastanesinde geçirdi. Ölümden sonra onun bedeni Yerevan’a getirldi. 1950’li yıllarında Komitas’ın el yazıları da Paris’ten Yerevan’a getirildi. Günümüzde ise Yerevan Devlet Konservatuvar’ı Komitas’ın adını taşıyor.

Onun en büyük eseri kiliselerde de seslendirilen Komitas ayinidir. Komitas ayini ilk defa1933 yılında Paris’te yayınlandı ve 1988 yılında Yerevan’da kayıt altına alındı.

Ermenice’nin yanı sıra, Zazaca, Kürtçe, Farsça dillerindeki halk ezgilerini de derleyen Komitas sadece Ermeni değil dünya kültür mirasının en büyük isimlerinden biridir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/07/Kanada-Komitas-Vardapet/192009