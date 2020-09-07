İspanya Ermenileri, Lübnan Ermenilerine destek için kampanya başlattı

‘Arevelk’ haber ajansının aktardığı bilgilere göre İspanya’nın Barselona şehrinde faaliyet gösteren ‘Ararat’ Ermeni Derneği’nin girişimiyle Lübnan Ermenilerine destek amacıyla kampanya başlatıldı.

İspanya’daki Ermeniler bağış kampanya çerçevesinde toplanan parayı Beyrut’taki hayırsever ve sağlık alanında faaliyet gösteren kurumlara verecekler.

Bu kampanyanın başlatması vesileyle ortak bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada Beyrut’taki Ermeni mahallelerin de patlamadan çok etkilendiğini ve oradaki Ermeni kardeşlerin yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulanıyor.

Lübnan Ermenilerine yardım eli uzatmak açıklamaya göre dünyadaki bütün Ermenilerinin görevi ve vazifesidir.

Bağış kampanyasına 7 Eylül tarihinde start veriliyor ve 15 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Destek kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler bu hesap numaraya bağış yapabilirler:

ES 80 0081 1582 2200 0114 4117 Banco Sabadell

ERMENİ HABER AJANSI