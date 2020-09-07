Irak doğumlu Britanyalı Ermeni profesör, Lord Ara Darzi, İngiliz Bilim Derneği’nin Başkanı oldu

Irak’lı Ermeni bir aileden gelen Britanya’lı ünlü cerrah, Birleşik Lordlar Kamarası üyesi, Büyük Britanya eski Sağlık Bakanı Ara Wardkes Darzi, 1 Eylül tarihinden itibaren İngiliz Bilim Derneği’nin (BSA) Başkanlığını bir yıl süre için üstlendi.

Profesör Ara Darzi, Londra İmparatorluk Koleji’nin Küresel Sağlık İnovasyon Enstitüsü’nün Müdürüdür, aynı zamanda İmparatorluk Koleji’nin Paul Hamli cerrahi kürsüsünü ve Kanser Araştırma Enstitüsü’nü yönetiyor.

“İmperial College” hastanesinde ve “Royal Marsden”de danışman cerrah olarak görev yapan Darzi, cerrahide sayısız yenilikçi yaklaşımlara ve yeni teknolojilere imza atmıştır.



Asıl ismi Wardkes Terziyan olan Ara Darzi, 1960 yılında Bağdat’ta yaşayan bir Ermeni ailede dünyaya geldi. Aslen Erzurum kökenli olan ailesi, Ermeni Soykırımı’ndan kaçarak Irak’a sığınmıştı. 17 yaşında tıbbı eğitim almak hedefiyle Dublin’e taşınmaya karar veren Ara, önce Kraliyet Cerrahi Koleji’nde, daha sonra kadim ve ünlü Dublin Üniversitesi’nin Trinity Koleji’nde okudu. İrlanda’da yaşadığı sırada Ara Terziyan, Dara Darzi mahlasını aldı.



14 yıl İrlanda’da yaşadıktan sonra 1990 yılında Büyük Britanya’ya taşınan Ara Darzi, burada birçok alanda ilklere imza attı. 2002 yılında Britanya Kraliçesi II. Elizabeth, sağlık alanındaki büyük emeği için Ara Darzi’ye Britanya Krallığı Şövalyelik Madalyası’nı verdi.



2008 yılından beri Ermenistan Bilimler Akademisi’nin üyesi olan Ara Wardkes Darzi’nin, asla değişmeyen bir adeti var: Londra’ya taşınan aile üyeleriyle her zaman sadece Ermenice konuşuyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/07/İrak-Britanya-Lord-Ara-Darzi-Ermeni/192044