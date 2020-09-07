AYASOFYA VE MÜZECİLİĞİMİZ-13

SELAHATTİN AYDEMİR

DEVLETE ŞİDDETLE PARA LÂZIM.

İstanbul’da gelir getiren bir müze olacaksa Cağaloğlu- Topkapı Sarayı -Çemberlitaş arasında olması lazım. Bilen bilir, o bölgede, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Dikilitaş, burma sütun, yığma taş sütun ve Alman Çeşmesi var. Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi ve Üçüncü Ahmet Çeşmesi var. Yine yakınlarında küçük ama tarihi iki cami daha var. Yerebatan sarayı (Sarnıcı) var. Beyazıt’a doğru ilerleyin Çemberlitaş var. Beyazıt Kulesi var. Beyazıt Camii var. Kapalıçarşı (Mavi Çarşı) var. Nur-u Osmaniye camii var. Var da var. Yani Ayasofya’nın müze olması o tarihe göre en doğru yer ve en doğru mekân.

Cami düşmanlığı ile din düşmanlığı ile alâkası yok. Hiç kimse anmıyor ama Ayasofya’nın müze olmasının getirisini görünce FATİH- KARAGÜMRÜK civarında bulunan ve camiye çevrilen KARİYE KİLİSESİ de müzeye dönüştürülüyor. O da tarihî ve sanatsal özellikleri olan “kıymetli bir eser”. (Sanatsal ve tarihî değeri, kiliseliğinin önüne geçtiği için “kıymetli bir eser” dedim. Kilise demedim.)

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Birde şöyle düşünün siz olsaydınız nereyi müze yapardınız? Meselâ Sultanahmet Camiini mi yoksa Süleymaniye’yi Camiini mi yapardınız? Yoksa daha küçük diye Lâleli veya Nur-u Osmaniye camiini mi yapardınız?

Olaya, bir caminin kasten kapatılması gözüyle bakarsanız gerçeği göremezsiniz. Olay bilhassa o bölgede bir müze açılmasıdır. Buyurun daha münasip bir yer varsa söyleyin. Oraları iyi tanıyanlar benim görmediğim bilmediğim bir yer varsa söylesin.

Yani dünyada müzecilikte, müze binasının kendi de müzelik bina olması lâzım. Eğer aslı kilise olan Ayasofya ve Kariye binaları olması idi ihtimal ki Sultanahmet, Süleymaniye veya Şehzadebaşı camilerinden birini yapabilirlerdi. Bu bir caminin kapatılması değildir. O caminin uluslararası değer kazanmasıdır. Saraylar zaten doğal müzedir. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe zaten müze. Müze şuuru, müze kültürü ayrı ve özel sanat ve bilim dalıdır. Sadece din gözü ile bakılamaz.

Padişah sarayları gibi paşaların yalıları, konakları da müze olur ve İstanbul’da böyle müzeler de vardır. MÜZE DEMEK TARİHİ YAŞATMAK DEMEKTİR. O yapıyı içinde ki ve dışındaki her türlü sanat ve kültürü korumak ve yaşatmaktır. Anadolu’muzda nice kiliselerin çanlarını çaldılar; nice camilerin çinilerini, halılarını, sarkaçlı duvar saatlerini çaldılar;nice saraylardan neler kaçırdılar neler. Mezarları açtılar, lahitleri kırdılar. Heykelleri çaldılar

Daha beteri var. Komple binayı temelinden alıp götürdüler. İnanmadınız mı? Amma da attın ha! Buyurun okuyun.

İNTERNETTEN ALINMIŞTIR. (Aynen aktarıyorum)

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde, çok değerli nice eserlerimiz çeşitli ülkelerden gelen arkeologlar, araştırmacılar, turistler tarafından yağmalanmaya başlamıştır. İrili ufaklı binlerce eser yurt dışına kaçırılmış, bazı eserler ise Osmanlı padişahları tarafından hediye edilmiştir. Kaçırılan bazı eserler yok artık dedirtecek cinstendir.

1)-Milet Güney Agora Kuzey Kapısı; Aydın-Balat-Söke köyünden gitti. Nereye gitti? Berlin müzesi’ne. (AYDIN, Söke ilçesi, Balat köyünde bulunan, kazılara ilk defa Berlin Müzesi Müdürlerinden Schoenetarafından başlanan ve bunu 1896 yılında T. Wiegand’ın yaptığı kazının izlediği Miletos antik kentinde yapılan kazılarda ele geçen bazı eserler, Sultan II. Abdülhamid’in emriyle Almanlara hediye edilmiştir. Bu kazılar sırasında bulunan M.S. 2. Yüzyıla ait anıtsal Güney Agora Kapısı bugün Berlin Pergamon Müzesi’nde sergilenen en önemli eserler arasında yer almaktadır.)

2)-Pergamon’daki Zeus Sunağı; Bergama’dan Berlin müzesi’ne gitti.

3)-Athena Tapınağı Propylonu; Bergama’dan Berlinmüzesi’ne gitti.

4)-Nereidler ANITI (Ksanthos); Antalya Kınık’tan British müzesi’ne gitti.

5)-.Dionysos Mozaiği; Antakya’dan Amerika Worcestermüzesi’ne gitti.

6)- Üç Güzeller Mozaiği; Paris Louvremüzesi’nde gitti.

7)-Aphrodisias-İhtiyar Balıkçı Heykeli; Berlin müzesine gitti.

8)- Beyhekim Camii’nin çini mozaikli mihrabı, Berlin’e gitti.

9)-. Hacı İbrahim Veli Türbesi Sandukası Berlin’e gitti.

10)-Knidos Antik Kenti – Knidos Aslanı; Londra British Müzesi’ne gitti

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Burada arz ettiğimiz eserler gördüğünüz gibi temelinden kocaman tapınaklardır. Padişah’ın izin fermanıyla açık açık taşınmıştır. Bunlar resmen bilinen izinliler. Ya 150 YILDIR habersiz çalınanlar ne kadar? Bunları bilmeyen yok. Çünkü hâlâ kaçırıyorlar. Burada acı olan bu hırsızlığı bizim (ciğersiz- fikirsiz- seviyesiz- aşağılık ) bazı vatandaşlarımızın yapmasıdır. Yaptıkları hırsızlık falan değil VATANA İHANETTİR.

Zeus Sunağı ve Zeus Altarı (Gördüğünüz gibi komple binayı ötürmüşler- BERLİN’DE)

Nereidler ANITI (Ksanthos) — İNGİLTERE’DE

Resimde görülen alınlık, küpe vb. diğer Troya hazinelerinin tamamına yakın bir kısmı ise şimdi RUSYA’dadır.

(SÜRECEK)

http://www.corumhaber.net/ayasofya-ve-muzeciligimiz-13-makale,10235.html