6-7 Eylül’ün utancıyla yüzleşin

Ülke tarihinin en kara, acılı ve utanç verici günlerinden kabul edilen 6-7 Eylül Pogromu’nun 65’inci yıldönümünde çok sayıda siyasi parti ve hak örgütü açıklama yayımladı.

Pogrom’un lanetlendiği açıklamalarda, utancın günümüzde de sürdüğüne dikkat çekildi. 1955’te gerçekleşen olaylarda resmi verilere göre İstanbul’da 73 kilise, 8 ayazma, 2 manastır ve 5 bin 583 ev ile işyeri yakılıp yıkıldı, onlarca kişi hayatını kaybederken çok sayıda kadına da cinsel saldırıda bulunuldu. İstanbul Ekspres gazetesinin ‘Selanik’te Atatürk’ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldı’ iddialı haberinin ardından gerçekleşen olaylar sonrası çok sayıda Rum, Yahudi ve Ermeni ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin kadim halklarına dönük hayata geçirilen bu utançla yüzleşilmesi, faillerin ortaya çıkarılması, mağdur olan kişilerin veya ailelerinin maddi ve manevi kayıplarının tazmin edilmesi temel talebimizdir ve birlikte yaşamın olmazsa olmazıdır” denildi.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “Irkçılıkla mücadele etmenin, en az Özel Harp operasyonlarının hesabını sormak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu düşmanlık ve nefrete karşı mücadele etmezsek benzeri geniş çaplı saldırılar her zaman tekrarlanabilir. Tek çare ırkçılığa karşı geniş bir cephe yaratmaktır.”

https://www.birgun.net/haber/6-7-eylul-un-utanciyla-yuzlesin-314721