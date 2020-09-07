3 milyon euro verdiler yine satmadı! ‘Bu evde Yunan bayrağı dalgalanamaz’

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Yunan armatör Onassis’in doğduğu tarihi evin sahibi Mihriye Yalazı, 3 milyon euroluk teklifi reddetti. Yalazı, Buraya Yunan bayrağı dikemezler dedi.

Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis’nin doğduğu ev, hikayesiyle ilgi odağı oldu. Onassis’in, Hashoca Mahallesi’nde bulunan koruma altındaki 3 katlı evi, 1972’de Akhisar’ın ünlü işadamlarından Cemal Yalazı tarafından satın alındı. Yalazı, evi eşi Mihriye Hanım’ın üzerine yaptırdı. Eşi Cemal Yalazı’nın 2004’te vefat etmesiyle, Mihriye Yalazı evde yalnız yaşamaya devam etti. © Akşam tarafından sağlanmıştır

VAKIF ADINA ALMAK İSTEDİLER

Onassis Vakfı’nın yöneticileri, bir süre önce Yunanistan İzmir Konsolosluğu yetkilileriyle gelerek, evi vakıf adına satın almak istedi. Ancak Mihriye Yalazı, evi satmadı. Mihriye Yalazı, ‘Evi satın almak için 3 milyon euro teklif ettiler. O tarihlerde Akhisar’da Garnizon Komutanı olan Cüneyt Kavuncu ziyaretimize geldi. Vatan sevdalısı, Atatürkçü, milliyetçi bir Türk askeri olan Kavuncu, bu evi satmanın vatanı satmakla eşdeğer olduğunu, burada Yunanistan bayrağının dalgalanacağını bunun her Türk’ü yaralayacağını anlattı. Ben bu sözlerle burada Yunan bayrağının dalgalanmasını kabul edemeyeceğimi anladım

https://www.msn.com/tr-tr/haber/turkiye/3-milyon-euro-verdiler-yine-satmadı-bu-evde-yunan-bayrağı-dalgalanamaz/ar-BB18LNBx?ocid=msedgntp&fbclid=IwAR3Jpb_2PhMx954J4mnm12qqU33pvgb2UQR8mUWQh7STZGDTI_Ss2CuDKY4