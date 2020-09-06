Papa Francis: Dedikodu Covid-19’dan daha kötü bir salgın

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dedikodunun Covid-19’dan daha kötü bir salgın olduğunu ve gıybet yapanların kiliseyi dağıtmayı amaçladığını söyledi.

Daha önceki vaazlarında da dedikoduyu bir tür terörizm olarak nitelendiren Papa, pazar ayinindeki konuşmasında kendi deyimiyle “Katolik toplumu içinde dönen yalanlara” atıfta bulundu.

Kilise çalışanlarına seslenen ruhani lider, “Gıybet, Covid-19’dan daha kötü. Çok çaba gösterelim ve dedikodu yapmayalım” dedi.

Vatikan, Kilise içinde yapılan yanlışların dışa yansıtılmadan gizlice halledilmesini teşvik ediyor. Ancak rahipler tarafından cinsel saldırılara maruz kalanlarsa bu öğretinin, skandalı ört pas ettiğini ve sorumluları koruduğu görüşünde.

https://tr.euronews.com/2020/09/06/papa-francis-dedikodu-covid-19-dan-daha-kotu-bir-salg-n