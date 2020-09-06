Güzel Rubina Khanzadyan, “Elle Indonesia” dergisi için fotoğraflandı – Ermenistan Kamu Radyosu

Rubina Khanzadyan, “Victoria’s Secret” marka iç giyim şovlarına katılan ilk Ermeni manken.

Güzel Rubina Khanzadyan’ın başrolünü üstlendiği ünlü “Elle Indonesia” dergisinin Instagram sayfasında kısa bir video yayınlandı.

Yazar Sero Khanzadyan’ın erkek kardeşinin torunu o dergi için çoktan filme alındı.

Rubina, çekimlerden birkaç fotoğraf yayınladı. Fotoğraflarda şok edici görünüyor. “Vahşi” güzelliğin aboneleri, fotoğraflarına hayran kaldı. Bazıları Rubina’nın büyülü ve çok çekici olduğundan bahsetmiştir.

Aylar önce 23 yaşındaki Rubina, en prestijli moda dergilerinden Harpers Bazaar’ın kedi versiyonunun kapağına çıktı. Fotoğraf serisinin yazarı, Kim Kardashian’ın “Skims” ve “KKW Beauty” markalarının son reklam kampanyalarını çeken ünlü fotoğrafçı Greg Swells’di.

Rubina Khanzadyan, “Victoria’s Secret” marka iç giyim şovlarına katılan ilk Ermeni manken.

2 yaşındayken ailesiyle birlikte Barselona’ya taşınmıştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyor. Model 2017 yılında kendi markası olan “Rubina Dyan”ı kurdu, İspanya ve ABD’de aktif olarak işini geliştiriyor.

Ermenistan Kamu Radyosu