Ayvalık’ta gezilecek tarihi yerler: 100 yıllık cami ve kiliseler

Ayvalık’ta gezilecek tarihi yerler içerisinde harika noktalar bulunuyor. Yüzyıllar öncesinden kalan tarihi kiliseler ve camiler görmeye değer muhteşem mimariler sunuyor sizlere. İçerisindeki süslemeler ise keşfetmeye değer. Ayvalık Rum evleri ile donatılmış bir yer. Tarihi evler arasında camiler ve kiliseler de güzelliğini tamamlayan diğer detaylar.

Ayvalık‘ta gezilecek tarihi yerler herkesi kendine çeken muhteşem adresler olarak karşımıza çıkıyor. Burada yer alan kilise ve camilerin tarihi ise yüzyıllar ötesine uzanıyor. Rum evleri arasında yer alan tarihi binalar o dönemlerde Rumların ibadet yeri olarak kullanılmış. Bazıları daha sonra camiye çevrilmiş bazıları ise hala kilise olarak ziyarete açık müze işlevi görüyor. Biz de haberimizde bu tarihi camileri ve kiliseleri tüm detaylarıyla beraber verdik.

Ayvalık’ta iki binden fazla tarihi yapı bulunuyor. Bunların her biri birbirinden güzel ve Ayvalık gezisinde keşfetmeye değer.

HAYRETTİN PAŞA CAMİİ

Cami ilk olarak kilise olarak yapılıyor. 1850 yılında yapılan kilise mübadele sonucu giden Rumlardan sonra camiye çevriliyor. Bölgeye gelen Müslüman Türkler cami olarak kullanıyorlar.

ÇINARLI CAMİİ

19. yüzyılda inşa edilen yapı da Hayrettin Paşa Camii gibi kiliseden camiye çevrilmiş. Rumların bölgeyi terk etmesiyle beraber buraya gelen Müslümanlar ibadet edecekleri yeri tarihi yapıyı dönüştürerek edinmişler. Tarihi yapılariçerisinde önemli bir yere sahip olan bu cami bahçesinde dev bir çınar ağacı bulunuyor. Çınar ağacı camiye adını vermiş. İçerisindeki harika bir mimari bulunuyor. Görmeye keşfetmeye değer iki yüz yılık tarihi yapıda hala izlere rastlanıyor. Apsis kısmı ise günümüzde hanımların namaz kıldığı yer olarak ayrılmış.

AYVALIK’IN İLK KİLİSESİ

16 yüzyıllarda inşa edilen kilise zamanla değişime uğramış büyütülmüş. 1844 yılında ise son görünümünü almış. Bölge’ye Rumların akın etmesiyle beraber büyütülme ihtiyacı duyulmuş. Böylece kilise bugünkü görünümüne kavuşmuş. Müze olarak görev üstleniyor günümüzde. Turistler bu güzel müzeyi gezerek içerisindeki her detayı da fotoğraflama imkanı buluyor. Freskler ve simgeler ise görmeye keşfetmeye değer diğer güzel detaylar. Ayvalık’ın ilk kilisesi şimdinin ise müzesi olan bu tarihi yapıyı mutlaka Ayvalık gezinizde keşfedin.

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KAYNAK HABER7

https://www.haber7.com/dunyayi-geziyorum/haber/3009006-ayvalikta-gezilecek-tarihi-yerler-100-yillik-cami-ve-kiliseler/?detay=2