6-7 Eylül Felaketi: Rumlar yüzyıllardır yaşadıkları ülkelerini, terk etti

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65 Yıl evvel Rumlara karşı başlayan, ardından bilinçsiz bir şekilde tüm azınlıklara karşı yapılan halk ayaklanması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Rum asıllı vatandaşlarının çoğu ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştı.

6-7 Eylül 1955’te yaşanan ve Türk halkının çoğunluğunun görüşünü yansıtmayan isyanın faillerinin çoğu, İstanbul’a, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Erzincan, İzmit ve Adapazarı’ndan getirilmişti.

Olaylardan sonra açılan soruşturmalarda, yağmayı yapan kalabalıkların organize edildiği ortaya çıkmıştı.

Tarihçiler, Demokrat Parti döneminde meydana gelen olayların sebebini, Türk ekonomisinde o yıllarda yaşanan aşırı gelir adaletsizliği ve bazı gazetelerin isyana çanak tutması ile de açıklamakta.

6-7 Eylül olayları, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in, Ulus Devlet kavramına büyük darbe vurmuştu. Takip eden yıllarda ülkede yaşayan ve ekonomiye büyük katkı sağlayan yüzlerce işadamı ülkeyi terk etmiş, küresel yatırımcılar onlarca yıl Türk ekonomisine şüpheyle bakmıştı.

Olaylar sonucu 5.000 işyeri, kiliseler tahrip edilerek, azınlıklara ait mallar, eşyalar ve mezarlıklar yağmalanırken, 100 bin Rum vatandaş ülkeyi terk etmiş, Rum nüfusu 2500’e düşmüştü.

https://www.salom.com.tr/haber-115739-67_eylul_felaketi_rumlar_yuzyillardir_yasadiklari_ulkelerini_terk_etti.html