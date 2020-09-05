Mardin’de 386 Yılında Yapılmış Mozaikli Kilise Bulundu

Mardin’in Derik ilçesinde bir ihbar üzerine başlatılan kurtarma kazılarında, 386 yılında yapılmış bazilikal planlı bir kilise bulundu.

C: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mardin’in Derik ilçesindeki, Göktaş Mahallesi’nde yer alan Gola Yerleşim Yerinde, Mardin Müze Müdürü Abdulgani Tarkan Başkanlığında, Müze Uzmanı Arkeolog ve Sanat Tarihçi Volkan Bağlayıcı ve beş işçi ile 6 Temmuz 2020 tarihinde Gola Yerleşim Yeri Kurtarma Kazı çalışmaları başlatıldı.

(Mardin’de 11.300 Yıllık Tapınak Ortaya Çıktı)

Halen devam eden kazı çalışmaları sırasında; insan ve hayvan figürleri, geometrik ve bitkisel motifler yanı sıra Estrengelo stilinde kitabesi bulunan mozaikli bir yapı ortaya çıkarıldı.

C: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Erken Bizans Dönemine ait bazilikal planlı kilise ve vaftizhane olan yapının kitabesinden, MS 4. yüzyılın son çeyreğine ait olduğu tespit edildi.

Ayrıca mozaikli alanda biri omuzunda av hayvanı taşıyan, diğeri ise bir elinde kuş diğerinde horoz tutan iki insan figürünün arasındaki yazıda Nisan yazıyor. Söz konusu yazının olasılıkla nisan ayında avlanıldığını betimlemek amacıyla yazıldığı düşünülüyor.

C: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bir elinde meyve sepeti taşıyan, diğerinde ise elinde orak tutan iki insan figürünün güneyindeki yazıda ise Haziran yazıyor. Söz konusu yazının olasılıkla Haziran ayında hasat yapıldığını düşündürüyor.

Gola Yerleşim Yeri

2013 yılında definecilerin kaçak kazısı sonucu bulunan Gola Yerleşim Alanı, sit alanı ilan edildi ve kazı çalışmaları başlatıldı. Yapılan kazı sonucu ortaya çıkarılan mozaiklerin, üzerindeki İbranice yazılı kitabeden 1600 yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, Süryaniler tarafından inşa edildiği belirlendi. Yapıda, 4 mevsimin resmedildiği insan, hayvan, bitki ve haç figürleri bulunuyor.

C: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tarihi alandaki kazı çalışmalarının Kurban Bayramı’nda ara verilmesini fırsat bilen defineciler, mozaiklerin altında altın olduğunu düşünerek, kaçak kazı yaptı. Yaklaşık iki metre derinliğinde çukur açan defineciler, mozaiklere büyük hasar verdi.

https://arkeofili.com/mardinde-386-yilinda-yapilmis-mozaikli-kilise-bulundu/