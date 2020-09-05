Lavrov’un Aliyev uğruna anlamsız çabaları – Ermenistan Kamu Radyosu

Yeni atanan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, geçen hafta ikinci yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi. Ankara’dan sonra sıra Moskova’ya geldi.

Bakü, Rus ve biraz İsrail silahlarıyla donanmış ordusunun sözde yenilmez olduğu efsanesinin altında kalmayı çoktan başardı ve eğer bir savaş başlatmazlarsa ve “24 saat içinde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamazlarsa” Ermenilere büyük bir iyilik yaparlar. Neredeyse “eski Azerbaycan şehri Erivan”ı Ermenilere “cömertçe” vermek gibi.

Şimdi Bakü, Ankara ve Moskova’da, “sınır savaşlarında Ermeniler tarafından yenilgiye uğratılmalarının sorumlusu Rus askeri malzemeleridir”, “onlar olmasaydı çatışmanın çözüleceğinden” şikayet ediyor. Şimdi Bakü “sabır dolu” gibi davranıyor ve eğer istediği göğsüne, kolunda bir havluyla servis edilmezse, “ne yapacağımı göreceksin” ve “beni yakala, ben deliyim”.

Ankara’da, “kardeş-süt inekleri”nin mızmızlanmasını felsefi olarak ıslık çaldılar, ortak askeri tatbikatlar düzenlediler, Selçuklu taciziyle birlikte “kardeşlik” koreografi şovları düzenlediler (“kardeşliğin” ne kadara mal olduğu ayrı bir sohbettir). Sonuçta Ankara’nın planları arasında Moskova ile bir yüzleşme yer almıyor. Elbette Türkler de fırsatı değerlendirdi ve bazı kırmızı çizgileri aşmaya çalıştılar, bu da Moskova’daki kadar Erivan’da bir gerginliğe neden oldu. (Kim bilmiyordu ki).

Sızlanmanın ikinci yaratıcısı Moskova’da serbest bırakıldı ve “kuru kalıntının” kalitesi açısından fark büyük değildi. Gözyaşlarına inanmayan Moskova elbette Bakü’nün gözyaşlarını sildi ama artık yok, topu Erivan sahasına attı.

Birincisi, Bayramov’un ziyaretinin arifesinde Lavrov, aslında Erivan’ı Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Temmuz geriliminden sorumlu tuttu, ancak maalesef resmi Erivan’ın dikkatini çekmedi. Bu yanlıştı ve Moskova, Bay Lavrov’un “zayıf noktayı ele geçirdiği” şeklinde yanlış bir izlenime sahip olmamalıydı. Bu gerilimin suçu Bakü, Erivan küstahlığa tepki verdi ve Lavrov’un hoşuna gitse de hoşlanmasa da asimetrik de dahil olmak üzere küstahlığa cevap verecek. Tabii ki, Başbakan Paşinyan’ın son günlerde yaptığı konuşmalarda, bu fikir kırmızı ipten geçiyor, ancak Moskova “durachok rejimine” katıldı ve Erivan’ı “hareketlendirmeye” devam ediyor.

Türkiye Savunma Bakanı’nın Bakü’yi ziyaret ettiği gün Aliyev, Putin’i Ermenistan’a silah tedariki konusunu “aydınlatmaya” ve “endişelerini dile getirmeye” çağırdı. Ermenistan’ın CSTO ve AEU üyesi olduğu için Rusya’dan indirimli silahlar aldığını yeni mi öğrendiler ? Ayrıca Aliyev, silahlarının %90’ının Rus malı olduğunu unutmuş mu? Yoksa babasının yönetiminde Azerbaycan’ın Ermenistan’dan altı kat daha fazla Rus silahı aldığını ve bunun babasının kaçan ordusunu durdurmasına yardımcı olmadığını, babasının Ermenistan ve Artsakh ile ateşkes anlaşması imzalayacağını unutup Moskova’ya yalvardı mı? .

Elbette Moskova, Moskova olmazdı tüm bunları kullanmaya çalışmasaydı eğer ve Rusça’da “bir domuz hediye etmeseydi”, Aliyev uğruna bizden bir şeyler almaya çalışıyorsa.

Sergey Shoigu Bakü’de “Ermenistan’a inşaat malzemelerini uçakla getirdiğini” ve “Azerbaycan’a karşı olmadığını” haklı çıkarırken, Lavrov açık bir metinde Ermenistan’ın ne yapması ve ne yapmaması gerektiği konusunda “fikirler atıyor”. Birincisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı’nın “taklit değil, esaslı müzakereler” hakkında söylediklerine katılıyor. Lavrov daha sonra müzakerecilerin değişmesine karşı olduğunu belirterek devam ediyor. “Savaşı derhal sona erdirme görevini yerine getiren BM Güvenlik Konseyi kararları ve sonraki aşamalarda geliştirilen barışçıl çözüm kriterleri de buna dahildir. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’nın eş başkanlık ettiği Minsk Grubu’nun kurulduğu AGİT çerçevesinde geliştirildi. AGİT MG Eşbaşkanları, Ermenistan ve Azerbaycan taraflarıyla birlikte, çeşitli yaklaşımları detaylandıran bir dizi belge geliştirdiler, ancak tek bir amacı var: sorunu BM Şartı ve AGİT Helsinki Nihai Senedinde yer alan ilkeler temelinde çözmek. “Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları ve Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan ve en genel anlamda da olsa nihai bir çözüme götürmesi gereken kapsamlı bir çözüm yaklaşımını ortaya koyan Eşbaşkanlar tarafından imzalanan bir dizi belge var.

Her şeyden önce, “önemli, taklit olmayan” müzakerelere gelince, Bay Lavrov ve Azeri mevkidaşı, Artsakh sorununun “esaslı” çözümünün tek bir fikre, Artsakh hakkında hiçbir şeye dayanamayacağı konusunda net olmalıdır. Artsakh olmadan madde Artsakh’dır. Ve Lavrov’un müzakerecilerin kompozisyonundaki değişime “muhalefeti”, bazılarının Erivan’da “duymak istediği” gibi Ankara’ya değil, her şeyden önce Erivan ve Stepanakert’e atıfta bulunuyor. Dahası Lavrov, Eş Başkanlar adına Eş Başkanlara atıfta bulunarak bu açıklamayı yapma hakkını saklı tuttu, ki bu hiç de bir gerçek değildir ve Eşbaşkanların sessizliği, elbette Erivan Bay Lavrov’a doğru bir şekilde yanlış olduğunu açıklarsa, bir anlaşma işareti değildir. Aynı yılın Aralık ayında Azerbaycan tarafından “BM Güvenlik Konseyi kararları” nda olduğu gibi, yerine üçlü ve süresiz ateşkes anlaşması getirildi. Ve Bay Lavrov bundan, onu koruma ihtiyacından, ihlal edenleri cezalandırma mekanizmalarından, “stratejik müttefikimizin” Dışişleri Bakanı’nın konuşmaktan hoşlanmadığı, kimin adına plan “var olmayan” ve biz bunu “biliyoruz” hakkında konuşmuyor.

Her halükarda Moskova, Bakü’ye “kızdırılmaya gerek olmadığı” umudu vermeye çalıştı ve Bakü “inandığını” göstermeye çalışıyor. Moskova, önümüzdeki haftalarda, belki aylarda durumu sakinleştirmek açısından sorunun çözüldüğünü düşünüyor, ancak gördüğümüz gibi, en azından Erivan’dan ihtiyat gerektirecek yeni sorunlara neden olma girişimleri ile yapılıyor.

Ancak Lavrov’un çabaları boşunadır, çünkü Aliyev ancak Ruslar Artsakh’ı (sadece değil) Ermenilerden kendi inisiyatifleriyle boşaltmayı ve Azerbaycan’a vermeyi kabul ettiklerinde tatmin olacaktır. Ya da silahları sadece Azerbaycan’a satmak ve “üç saat gecikmek”. Buna çok benzeyen şey 1988-91’de Şeytan İmparatorluğu’nun günbatımında yapıldı. Elbette Aliyev’i ve ilk ve sevgili başkan yardımcısını bırakın, hasta hayal gücünü bırakalım. Bizim yapacak bir işimiz var. Güçlü destek, reformlar, aktif diplomasi.

Yazar; Ruben MEHRABYAN

Ermenistan Kamu Radyosu