Kınalıada’da büyük tehlike!

Kınalıada’nın en işlek sokağındaki yıkılma tehlikesi bulunan köşk için belediye tarafından alınan tedbirler oluşabilecek can güvenliği riskinin önüne geçmede yetersiz kalıyor.

Süryani Cemaatinin bir dönem satın alıp kilise yapmayı düşündüğü ancak parasal konularda anlaşamadığı Kınalıada’nın en işlek sokağındaki köşkün yıkılma tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek can güvenliği risklerine karşı Adalar Belediyesinin aldığı önlemlerin yetersiz olduğu belirtiliyor.Trafiğe kapalı alan yazan tahtanın yanından bisikletlerin, akülü araçların yoğun bir şekilde geçmesi ise dikkat çekiyor. Uzmanlar çökme tehlikesi olan köşkün sokağa bakan ve can güvenliği riski yaratan ön cephesinin saç levhalarla örülmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Kınalıadalılar ise:” böyle komik önlem alınır mı? İki tane tahta koyulmuş, tahtalar bantla çevrilmiş, böylece insanların can güvenliğini koruduğunu sanıyorlar. Çocuklar bile gülüyor. Hangi kafa böyle bir önlem aldı. Belediyede hiç mi bu işten anlayan adam yok. Buradan her gün binlerce insan geçiyor. Bisikletli, yayan çocuklar geçiyor. Çocuk arabalarıyla anneler geçiyor. Yıkıldığı zaman bu bant mı koruyacak bizleri” diye tepkilerini dile getirdiler.

Belediyeler ilçelerindeki vatandaşların can ve mal emniyetinden, olası kazaların önlenmesi için alınacak emniyet tedbirlerinden doğrudan sorumludur. Belediyelerin varoluş nedenleri öncelikle ilçesinde yaşayan ve misafir gelen turistlerin can ve mal emniyetini sağlamak ve kâr gözetmeden hizmetlerini aksatmamasıdır.Belediyenin almadığı bir güvenlik önlemi veya yapmadığı bir hizmet bir ihmalleri varsa Belediye yetkilileri kanunlar karşısında hesap verip sorumluların yargılanıp hapis cezası alabilecekleri gibi MAĞDUR AİLENİN ağır tazminat davalarına maruz kalabileceklerdir.

https://www.adagazetesi.com.tr/kinaliadada-buyuk-tehlike.html