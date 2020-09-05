Kayseri’de definecilerin tahrip ettiği kilisede yıkılma tehlikesi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Agios Eustatios Kilisesi, definecilerin birçok defa yaptığı kazı çalışmaları ile tahrip edildi. Mahalle sakinleri, yıkılma tehlikesi yaşayan kilisenin restore edilmesini istedi.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihçiler tarafından açık hava müzesi şeklinde nitelendirilen Kayseri’de, Rum ve Ermenilerin yaptırdığı kiliselerin bazıları yıkılma tehlikesi yaşarken bazıları da definecilerin saldırına uğramaya devam ediyor. Definecilerin defalarca kazdığı ve yıkılma tehlikesi yaşayan kiliselerden birisi de Yeşilhisar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Güzelöz mahallesindeki Agios Eustatios Kilisesi. Duvar ve tavan kısmındaki fresklerin tamamına yakını defineciler tarafından sökülen ve zemin kısmında derin oyuklar oluşan kilise, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.



Mahalle sakinleri, Kapadokya’nın önemli giriş noktalarından olan ve Soğanlı Örenyeri ile yan yana bulunan Güzelöz mahallesinin kültür yoluna dahil edilerek turizme kazandırılmasını istedi.



Mahalle muhtarı Yüksek Aktaş “Geçtiğimiz yıl, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve beraberindeki heyet Aziz George’nin de yaşadığı bu alanlarda inceleme yaptılar ve restorasyon sözü verdiler. Ancak, koronavirüs nedeniyle restorasyon yapılamadı. Elimizden geldiği kadar burayı korumaya temizlemeye çalışıyoruz. Yetkililerin biran önce bu yapıları restore etmesi en büyük temennimiz” dedi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri Yeşilhisar’daki tüm tarihi yerlerde envanter çalışması yapıldığını, Agios Eustatios Kilisesi’nin de restore edilecek en kısa zaman turizme kazandırılacağını belirtti.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kayseride-definecilerin-tahrip-ettigi-kilisede-yikilma-tehlikesi-41603883