Ermeni Patriği Maşalyan Van Valisi Bilmez’i makamında ziyaret etti

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Akdamar Anıt Müzesi’nde gerçekleştirilecek ayin için Van’a gelen 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, Vali Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

WanHaber – Haber Merkezi

Pazar günü Akdamar Anıt Müzesi’nde gerçekleştirilecek ayin öncesi hazırlıklar tamamlandı. 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan da ayine katılmak üzere kente gelirken Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

İnanç turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Van Gölü’ndeki Akdamar Kilisesi, bu yıl 8’inci ayine ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle 2010 yılından bu yana yılda bir kez olarak gerçekleştirilen ayin yarın gerçekleştirilecek.

Her yıl yüzlerce kişinin katıldığı ayin, bu yıl yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçiyle gerçekleştirilecek. 6 Eylül’de Edremit İskelesi’nde teknelerle adaya taşınacak olan ziyaretçiler, ateş ölçümleri ve diğer işlemleri yapıldıktan sonra ayine katılabilecek. Akdamar Adası’nda Vaspurakan Kralı 1’inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kiliseyi, ayin dolayısıyla Türkiye’den gelen bazı ziyaretçilerin katılması bekleniyor.

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