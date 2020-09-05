ABD RUM ORTODOKS KİLİSESİ BAŞEPİSKOPOS’U PROF. DR. ELPİDOPHOROS HAZRETLERİ’NİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 4 Eylül 2020, Cuma, Patrikhane’de, ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başepiskoposu Prof. Dr. Elpidophoros Hazretleri’ni kabul etti.

Başepiskopos Elpidophoros, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kutsal Sinod’a katılmak üzere İstanbul’a gelmişti. Bu vesileyle geçmiş yıllarda yakın mesai arkadaşı olan Patrik Hazretleri’ni makamında ziyaret etmeyi ve kendilerini şahsen kutlamayı arzulamıştı. Patrik Hazretleri’nin seçimi sonrasındaki bu ilk buluşmada, konuk Başepiskopos, Patrik Hazretleri’ne iyi dileklerini sundu. Başepiskopos Elpidophoros, Rum Ortodoks Kilisesi adına Kiliselerarası Ortak Komisyon’da da yer almış ve Patrik Hazretleri’yle birlikte “CHRISTIANITY FUNDAMENTAL TEACHINGS” kitabının yayınlamasında aktif rol üstlenmişlerdi. Konuk Başepiskopos, pandemi sürecinde kilisenin işlevi hakkında da sohbet etti ve bu zorlu sürecin en az hasarla atlatılması için duacı olduğunu belirtti.

Patrik Hazretleri, ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başepiskoposu’nu Patrik sıfatıyla kabul etmekten duyduğu memnuniyeti paylaştı. Uzun yıllara dayanan ruhani kardeşlerin, bir araya geldiği bu fırsat çok kıymetliydi. Patrik Hazretleri, Kutsal Sinod’u da takip ettiğini ve azizler hakkındaki gelişmenin inananlara bereketli olmasını diledi. Sohbet esnasında, geçmişteki bereketli çalışmalara da değinildi. Patrik Hazretleri nezaket ziyareti münasebetiyle Başepiskopos Elpidophoros’a teşekkür etti ve ABD’deki zorlu vazifesi esnasında kendisine başarı diledi.

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