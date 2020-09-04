Van’ın, yok edilen Ermeni izleri – Ermenistan Kamu Radyosu

Van’ın, yok edilen Ermeni izleri ․ Ermeni manastırı.

Van’ın Gürpınar (Hayots Dzor) ilçesinde bulunan Ermeni Hogyats veya Hogvots (Ter Mariam) manastır kompleksi bugün neredeyse yerle bir edilmiş durumda.

Anlatıya göre, Ermeni kralı Trdat ve eşinin mezarları, manastır kompleksinin topraklarında bulunmaktadır.

yüzyılda burada cüzzam tedavi edilmekteydi.

Başka bir anlatıya göre, Bakire Hripsime bu manastır kompleksinde yaşamış ve bu süre zarfında yapı bir manastır görevi görmüştür.

Manastır, genellikle savaşlara sahne olan bir bölgede yer almaktadır.

Büyük bir ihtimalle, tarihi yapı da bu savaşlardan zarar görmüş, bugün eski kompleksin sadece birkaç yarı yıkılmış duvarı kalmıştır.

Ancak bugün bile bu kutsal alanın inananların ilgisini çekmeye devam ettiği bilinmektedir.

Örneğin, çevredeki köylerin çocuğu olmayan sakinleri Ter Mariam manastırına gidip kurbanlar sunar ve çocuk sahibi olduklarında oğlanlara İsa, kızlara Meryem ismi verirler.

Ermenistan Kamu Radyosu