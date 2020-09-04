Vakıfların devraldığı kilise 7 yılda yıkıldı

Bursa’da kültür evine dönüştürülen, ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün açtığı dava sonucu belediyenin elinden alınan Özlüce Kilisesi, bakımsızlıktan yıkıldı.

Halil ATAŞ

Metruk haldeyken CHP’li Nilüfer Belediyesi tarafından 2 milyon TL’ye restore edilerek kültür evine dönüştürülen, daha sonra da Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün açtığı dava sonucu belediyeden alınan Özlüce Kilisesi, bakımsızlıktan harabeye döndü.

Tarihi binaya yıllarca müdahalede bulunulmayınca, yapıda çatlaklar oluşmaya başladı. Durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bildiren Nilüfer Belediyesi, 2016 yılında binanın tadilatını yapmak üzere kendilerine tahsis edilmesini talep etti. Ancak yapının ibadethane dışında bir amaçla kullanılamayacağı ve buranın cami yapılacağı belirtildi. Yapıdaki çatlaklar her geçen gün derinleşince 2019’da Nilüfer Belediyesi, yıkım uyarısında bulunarak yapının belediyeye kiralanmasını talep etti. Ancak yine red cevabı aldı. Bütün girişimlerin sonucunda sahipsiz bırakılan dün gece yarısı çöktü.

7 yıl boyunca kapısına kilit vurulan tarihi binaya yıllarca hiçbir müdahalede bulunulmayınca, bina gece yarısı çöktü.

KAMU PARASI ÇÖP OLDU

Yıkılan yapıda incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Burayı Milli Saraylar’ın uzmanlarına restore ettirip bugünün parasıyla 2 milyon lira harcadık. Amacımız cami olarak kullanılmayan mekanı, kültür merkezine dönüştürüp korumaktı. Ancak Vakıflar, anlamsız bir şekilde yapıyı elimizden aldı. Kamunun parası ihmal yüzünden çöpe gitti. Bunun hesabını kim verecek?” dedi.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/vakiflarin-devraldigi-kilise-7-yilda-yikildi-6021710/