Ogün Samast gardiyanlara saldırdığı için tahliye edilmedi: ‘Hepinizi doğrayacağım’ diye bıçak dayadı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de Şişli’de öldüren tetikçi Ogün Samast’ın koğuşuna giren gardiyanlara saldırdığı ve “Hepinizi doğrayacağım” diyerek, birinin boğazına bıçak dayadığı ortaya çıktı.

Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, cezaevinde yatarken 30 Temmuz’da karara bağlanan yargılama neticesinde beş ayrı suçtan 5 yıl 11 ay hapse mahkûm edildi ve tekrar tutuklandı. Samast, bu cezaları almasa tam bir hafta sonra tahliye olabilecekti.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler’in haberine göre; Samast’ın tahliyesine engel olan bu davanın Silivri Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyasında olayın mağduru olan başmemur ve diğer gardiyanların ifadeleri yer aldı.

İddianame ve mahkeme zabıtlarına göre, Ogün Samast 2017’nin ocak ayında kaldığı koğuştaki butona basarak ‘başmemur’ ile görüşmek istediğini söyledi.

Gelen infaz koruma memuru Alparslan Barış Çelik ise öğlen vardiyasındaki memurların çıkış yaptığını, bu çıkış işleminden sonra başmemurun kendisiyle görüşebileceğini söyledi. Ancak Samast bu durumu kabul etmedi.

‘SORGUSUZ SUALSİZ BENİ DARP ETTİLER’

Başmemur Mustafa Aydın, ifadesinde şunları söyledi: “Sanığın elindeki bıçakla bize yöneldiğini ve ‘hepinizi doğrayacağım’ şeklinde tehdit ettiğini duydum. Hemen müdahale ettik. Müdahale sırasında bıçak arkadaşımızın boğazına geldi. Diğer arkadaşımız elinden yaralandı. Gayretlerimizle sanığı başka bir odaya aldık.” Ogün Samast ise bu suçlamaları kabul etmedi. Samast, “Cam kırılmadı, çatladı, parasını da ödedim. Hiç kimseye küfür ve hakaret etmedim. Sorgusuz sualsiz içeri girerek beni darp ettiler” diyerek kendini savundu.

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