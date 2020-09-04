Kızıltepe Kilise Caddesi yeni görünümüyle

Kızıltepe Belediyesi 2. halı motifli caddesini de vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Kaldırım ve parke döşemesi biten yolun aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Kısa zaman önce Türkiye’nin en büyük halı caddesini vatandaşların hizmetine sunan Kızıltepe Belediyesi, şimdide 2. halı motifli caddesini vatandaşların beğenisine sunmak için gün sayıyor. 700 metre uzunluğundaki Kilise Caddesi’nde yapılan kilim motifinde bin 320 metre bordür, oluk ve ama taşı kullanıldı. 4 bin 500 metrekare kaldırım bazalt taşı döşenen cadde de kaldırımlar da yenilendi.

Kaldırım ve parke döşemesi biten yolun aydınlatma çalışmaları ihale aşamasında olup kısa sürede aydınlatma çalışmalarına başlanarak caddenin güzelliği görünür kılınacak. Çevre düzenlemesi kapsamında cadde yol boyunca turunç ağaçlarıyla süslenecek.

https://www.mardinlife.com/kiziltepe-kilise-caddesi-yeni-gorunumuyle-haberi-43971