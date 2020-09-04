Kariye’nin minberi yerine konuldu

72 yıl aradan sonra tekrar camiye çevrilen Kariye’ye minber eklendi. Kilise olarak inşa edilen Kariye, 1511 yılında camiye çevrilmişti. Çok iyi korunmuş 52 fresk ve 53 mozaiğin bulunduğu Kariye 1948 yılında müze ilan edildi. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Kariye, Danıştay’ın müze kararını iptal etmesiyle yeniden camiye dönüştürüldü ve 21 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ibadete açıldı.

GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Kararname ile Kariye’nin yönetimini alan Diyanet İşleri Başkanlığı, yapının ibadete uygun hale gelmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Kariye’ye minber getirildi. İbadet sırasında üzerinde hutbe okunması için kullanılan minber, geleneksel olarak sağ tarafa konuldu. İmamın cemaate yüksek bir yerden hitap edebilmesini sağlayan minberin yapının koyu renkleriyle uyumlu olarak tasarlandığı görüldü.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/kariyenin-minberi-yerine-konuldu-6297508