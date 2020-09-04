Hristiyan genç kız Kuran’ı-Kerim öpme kampanyası başlattı

İsveç’te yaşayan genç bir kız, Kuran’ı-Kerim öpme kampanyası başlattı. Avrupa’da yaşanan islam karşıtı protestolara meydan okuyan genç kız yayınladığı fotoğrafa, “Bu kitapta ne yazdığını bilmiyorum ama insanlıktan ve merhametten söz ettiğini düşünüyorum bu kitabı öpüyorum” notunu düştü.

Son günlerde Avrupa’da cami ve mescitlere yapılan saldırılarla islamofobi inanılmaz boyutlara ulaştı. Son olarak geçtiğimiz gün İsveç‘te bir mescitin önüne bırakılan yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması müslümanların tepkisine neden oldu.

İsveç’te yaşayan genç bir kız ise yapılan saldırılara ders niteliğinde bir cevap verdi. Genç kız, Kuran-ı Kerim öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak İsveç’te Kuran’ı-Kerim öpme kampanyası başlattı.

“MERHAMETTEN SÖZ ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Paylaştığı fotoğrafa ise şu notu düştü;

“Bu kitapta ne yazdığını bilmiyorum ama insanlıktan ve merhametten söz ettiğini düşünüyorum bu kitabı öpüyorum”

Genç kız, kampanyaya herkesi davet ettiğini söyledi.

https://www.superhaber.tv/hristiyan-genc-kiz-kurani-kerim-opme-kampanyasi-baslatti-haber-297139